Заявление президента США, назвавшего события 1915 года в Османском государстве «геноцидом», не имеет исторических и правовых оснований.

Об этом в эфире телеканала «Аль-Джазира» сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын подчеркнул, что данное обвинение ложное с исторической точки зрения и многие уважаемые историки, такие как Бернард Льюис, Эдвард Эриксон, Гюнтер Леви, отвергают заявления о «геноциде».

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что понятие «геноцид» вошло в литературный словарь с принятием конвенции ООН в 1948 году. В этой связи обвинение в «геноциде» не может быть приписано к ранее произошедшим событиям, отметил он.

По словам Калына, власти США поддаются давлению армянского лобби.

«Армяне — важная часть нашего общества, свыше 700 лет мы живем вместе. Не было такого, чтобы турки Османского государства проснулись однажды утром и решили убить армян. В ходе Первой мировой войны имели место случаи насилия со всех сторон. Все стороны, в том числе русские, британцы, в тот период были замешаны в кровавых событиях, бунтах. Важно помнить об историческом контексте событий. Заявление президента США политизирует исторические события ради политической выгоды. Очень жаль», — сказал Калын.

Калын напомнил, что в 2005 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал создать международную комиссию, в состав которой вошли бы турецкие, армянские, российские, британские и другие мировые историки, открыть для них архивы и изучить события 1915 года и последующего периода. Однако некоторые правительства и парламенты, действующие исходя из своих узких политических интересов, предпочли вести пропаганду о том, что в 1915 году были якобы массово убиты армяне в Османском государстве, сказал Калын.

Он подчеркнул, что заявления о «геноциде» не имеют никаких исторических и правовых оснований.

«Для того чтобы признать какие-либо события геноцидом, нужно расследование и решение Международного суда. События в Сребренице и Руанде – это современные примеры геноцида. Два международных суда вынесли одинаковое решение по этим событиям», — сказал Калын.

Пресс-секретарь президента отметил, что заявление Байдена наносит ущерб турецко-американским отношениям.

«Мы проинформировали об этом власти США, однако очевидно, они сделали это заявление без учета всех исторических, политических и правовых аспектов. К сожалению, они служат интересам некоторых лобби. Это, в свою очередь, внесет сомнения в отношения двух стран», — сказал Калын.

Калын напомнил, что президент Турции Эрдоган после освобождения Карабаха от армянской оккупации неоднократно говорил, что, если Армения предпримет необходимые шаги, Турция готова к нормализации отношений и открытию границ. Однако эти неуместные заявления усложняют весь процесс, сказал он.

Калын отметил, что данный инцидент создает угрозу для усилий по формированию новых геополитических реалий в Кавказском регионе.

«Конечно же, последует политический ответ. Позиция Турции ясна, никто в нашей стране не примет обвинения в геноциде. Нас не могут обвинять в том, чего мы не совершали. Неудачное, несправедливое и необоснованное заявление Байдена способствует тому, что радикальные возгласы армянской диаспоры, которая выступает против нормализации отношений с Турцией и всегда действует агрессивно, станут еще громче. Конечно, это нанесет большой урон восприятию США в турецком обществе», — сказал Калын.

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