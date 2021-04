Полицейский застрелил 15-летнюю афроамериканку Макайю Брайант в городе Колумбус в штате Огайо, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 10TV.

Полицейских вызвали на место инцидента во вторник около 16.30 по местному времени. По заявлению семьи погибшей она позвонила 911 из-за ссоры девушек возле ее дома.

На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что страж порядка открыл стрельбу в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.

Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.

#BREAKING: #ColumbusOhio police release body cam footage from the shooting death of 15-year-old #makiyahbryant. The video shows police shooting her seconds before she appeared to be stabbing a civilian.

pic.twitter.com/trLgT5wvC8

— YWN REPORTER (@YWNReporter) April 21, 2021