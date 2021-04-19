Рыбаки в Анталье обеспокоены увеличением количества ядовитой рыбы фугу в местных водах. На днях, сообщает турецкий новостной портал Haberler, буквально в пятидесяти метрах от пляжа анталийского района Лара видели десятки крупных фугу. «Так летом и в воду зайти будет нельзя», — опасаются рыбаки.

Фугу (по-турецки «баллон-рыба») — общее название для лучеперых рыб семейства иглобрюховых. В печени и икре этих рыб, а также в меньшей степени на коже содержится смертельный яд тетродотоксин, который парализует мышцы и вызывает смерть от удушья. В Японии из них готовят знаменитое фугу-сасими — нарезку сырой рыбы. Повар должен уметь приготовить блюдо так, чтобы в нем не было яда. Однако ежегодно некоторое количество съевших фугу все же погибают, поскольку антидота не существует, и единственное, что могут сделать медики — постараться поддержать действие дыхательной и кровеносной систем пока действие яда не минимизируется.

Ареал обитания лучеперых рыб — северо-западная часть Тихого океана, некоторые реки Азии (преимущественно в Китае), а также отдельные виды встречаются в Индийском океане.

Но в Средиземном море они стали появляться примерно с 2005 года. Причина этого в так называемой «Лессепсианской миграции», названной по имени руководителя строительства Суэцкого канала Фердинанда де Лессепса. Потепление воды в Средиземном море привлекает в него все больше видов из тропических вод, а проникают они преимущественно через Красное море и Суэцкий канал. Подсчитано, что один новый вид обнаруживается в Средиземном море каждые две недели. Что интересно, с этим явлением связано и появление большого количества медуз, в том числе тропических, в районе Стамбула.

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