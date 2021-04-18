Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются «первыми значительными политическими обсуждениями» между двумя странами с 2016 года.

По данным источников, переговоры включали в себя тему атак движения «Ансар Алла» (хуситов) по саудовской территории и «были позитивным». Делегацию из Саудовской Аравии возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Отмечается, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров является желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также «завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством», пишет Financial Times.

По заявлению одного из чиновников, которое приводит газета, «переговоры продвигаются быстрее, потому что переговоры США (по ядерной сделке) также продвигаются быстрее и из-за атак хуситов».

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