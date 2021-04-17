Когда знакомишься с информационным контентом армянских СМИ, невольно возникает ощущение, что каноны подачи материалов и их жанровые особенности формируются по стандартам шоу бизнеса. Например, о каждом встречном герое авторы материалов пишут, как об официальных лицах.

Ладно бы, если это касалось только людей с положением, живущих в Армении, занимающих иерархическое положение и имеющих непосредственное отношение к полноценным гражданам республики.

Запредельные преувеличения, как правило, сопровождают сообщения, в которых центральные СМИ Армении отображают событийную хронику, касающуюся так называемых лидеров самозваной нагорно-карабахской республики.

По раскладу авторов публикаций всюду фигурируют одни «министры, секретари государственной безопасности» и прочие высокие персоны несуществующих ведомств несуществующей республики, которых непременно представляют в статусе официальных лиц. Как только им выпадает возможность пересекаться с официальными представителями международных структур, других стран, что наведываются в Ереван, тотчас же рождается сенсация.

Впору вопросить, а причем здесь шоу бизнес?! А при том, что в этой сфере предприимчивые продюсеры в состоянии сотворить звезд даже из мусорного человеческого материала. За уши притягивая уникумов в орбиту всеобщего внимания, наделяют их всевозможными титулами, пришпандоривают лейблы звезд кому попало и запускают в раскрутку. А испытуемые, совмещая бесталанный идиотизм с глупостями, бравируют до тех пор, пока это не надоест массовому пользователю.

Бездарность и серость продюсерских креатур как правило не позволяет их питомцам рассчитывать на полноценную и долголетнюю жизнь в мире шоу.

Армянские средства коммуникации пока еще охотно запускают информацию о встречах (!) министра иностранных дел «НКР» с официальными гостями Армении. На этот раз он свиделся со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом сообщила даже пресс-служба несуществующего в природе внешнеполитического ведомства мифического образования.

В поствоенных условиях наблюдается дипломатическая активность Европейского Союза, Минской группы ОБСЕ и других институтов, которым захотелось вдруг напомнить о своей роли в актуальной повестке и вообще в международной жизни.

Помнится, ЕС еще лет этак 10-15 назад наскоками оглядывался на положение в зоне нагорно-карабахского конфликта, предлагал свои посреднические услуги, обещая пряники Азербайджану. Этим же сильно увлекалась МГ ОБСЕ, видя в лице Баку слабое звено и обещая немереные преференции, если бы он согласился на предоставление статуса сепаратистскому образованию.

Основной посыл евроэмиссаров, их хозяев сводился к тому, что Азербайджану следовало смириться с действовавшим тогда оккупационным положением во избежание новых рисков.

Никто в Брюсселе и в мыслях не допускал, чтобы перенаправить неформальное внимание на Ереван, который выступал с экспансионистских позиций, диверсифицируя нешуточные риски.

Евросоюз с его закоренелым бюрократическим аппаратом и со всевозможными комиссариатами ни разу не обмолвился о судьбе сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, аккуратно обходил он и злободневную проблему оккупации азербайджанских земель. Когда из Баку звучали призывы посодействовать возвращению из армянского плена и рабства четырех тысяч бывших военных и гражданских лиц, все полномочные лица дружно изображали из себя глухонемых, или же неосведомленных.

Азербайджану хватило мудрости и терпения, чтобы перезапустить военно-политический процесс в удобный для себя момент и как следует проучить агрессора. Ереван получил по заслугам, но вместе с ним оплеуха досталась всем, кто позорным бездействием потакал армянскому варварству.

Сегодня, когда Южный Кавказ переживает большие и обнадеживающие трансформации, кое-кому в Европе опять не здоровится. Брюссель готовит свой план посредничества, подумать только, для урегулирования положения. Самое время поинтересоваться, а что именно беспокоит ЕС и в какой режимности он намеревается запустить рычаги влияния?

Евроэмиссары выпячивают гуманитарную составляющую действующего положения. Коль так, то им и карты в руки, пусть разруливают кризис, охвативший Армению. В Карабахе этим занимаются российские миротворцы, если европейцев трогает за живое положение в местах, где суетливо подвизаются недобитые сепаратисты, пусть налаживают контакт с россиянами.

Поствоенный кризис дело серьезное, чтобы обсуждать его с самозванными министрами непризнанного образования. Ежели из Брюсселя видят дальше всех, то пусть поступают как желают. Массированный информационный прессинг, предпринимаемый Ереваном на исследуемом направлении, все равно ничего дельного не принесет. Если Брюссель настроен серьезно, чтобы предъявлять права на соучастие в поствоенной конъюнктуре, ему следует действовать осторожно и, самое главное, политически грамотно.

Канули в Лету времена, когда европейцы, плюя на нормы дипломатического этикета, заезжали в Ханкенди через черный ход, нарушая нормы азербайджанского законодательства. Теперь, когда обстановка на корню изменилась, эмиссарам следует действовать расторопно и более не косячить, не спотыкаться.

Воочию видно, как представители Брюсселя распинаются перед кукольными министрами провинциального карабахского театра, внимательно слушают россказни визави о проблеме возвращения из Азербайджана армянских военнопленных и заложников, которые в самом-то деле вовсе не военнослужащие, а диверсанты. Прошли времена, когда в ответ на обоснованные аргументы Баку Брюссель отвечал лицемерной бесстрастностью, отвешивая книксены солдафонам из Ханкенди.

Всеобъемлющее урегулирование конфликта, к которому внезапно Евросоюз воспылал неподдельным интересом, зримо ушло в прошлое. И как бы еврочиновники ни выворачивались, ни предпринимали попытки реанимировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ, заглохший мотор жалкого посредничества без ведома Баку не заведется. Точно также самоопределение армянского меньшинства Азербайджана более не сыграет, как живой политический мотив. Он умер.

В непростых ситуациях бывалые люди, четко ориентируясь в реалиях, танцуют от печки здравого. Здесь же в поствоенной обстановке всем, кто не в силах принять как должное поствоенную конъюнктуру, придется плясать от гроба, в котором политический хлам поверженных ревнителей сепаратистской идеи. Другого не дано.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az