Отмена Канадой разрешений на экспорт беспилотных технологий в Турцию не повредит крупной турецкой авиационной фирме Baykar, заявил её главный технический директор.

Критикуя эмбарго, Сельчук Байрактар заявил, что если Турция решит не продавать Канаде вооружённые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время чрезвычайной ситуации, это может вызвать у неё серьёзные проблемы, поскольку Турция является одной из четырёх стран в мире, производящих боевые беспилотники.

Байрактар подчеркнул в своём заявлении, что вооружённый беспилотник TB2 был разработан с «полностью национальным и уникальным дизайном», включая все его компоненты, компьютеры, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, аэродинамику и механику.

«Мы с гордостью производим его с 93% внутренних взносов, что можно считать мировым рекордом», — приводит его слова интернет-сайт mk-turkey.ru.

Отметив, что Baykar экспортирует беспилотники в несколько стран, Байрактар сказал, что детали, которые Турция импортировала из Канады, включая компоненты камер, уже разрабатываются и производятся внутри республики.

После решения Канады о приостановке производства в прошлом году турецкий оборонный гигант Aselsan разработал и произвёл камеры системы наведения с общей апертурой.

Байрактар подчеркнул, что Канада, как и многие другие страны с развитой авиационной отраслью, в настоящее время не обладает беспилотниками или вооружёнными беспилотниками тех классов, которые производит Турция.

Minval.az