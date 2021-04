Президенту США Джо Байдену следует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до того, как проводить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением поделился бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter.

Бывший дипломат посоветовал провести встречу с украинским лидером в Киеве, отметив, что Байден не раз посещал украинскую столицу до того, как стал президентом. «Затем он может приехать в Женеву или Вену, чтобы встретиться с Путиным. Проще простого», — написал Макфол.

A Biden-Zelensky meeting in Kyiv would be ideal. Biden has visited the Ukrainian capital many times. (I traveled with him there in 2009.) He could then pop over to Geneva or Vienna to meet Putin. Easy day.

