Режим Башара Асада применил бочковые бомбы 81 916 раз за последние 9 лет при нападениях на подконтрольные оппозиции гражданские объекты в различных районах Сирии.

Сирийская сеть по правам человека (SNHR) обнародовала доклад об атаках с применением бочковых бомб, осуществленных силами режима Асада в период с июля 2012 года по апрель 2021 года.

По данным правозащитников, при нападении на подконтрольные оппозиции гражданские объекты сторонники режима применили бочковые бомбы 81 916 раз, в результате чего погибло 11 087 мирных жителей, в том числе 1 821 ребенок и 1 780 женщин.

В частности, силы сирийского режима применили бочковые бочки 2 314 раз в 2012 году, 14 976 раз — в 2013 году, 19 654 раза — в 2014 году, 17 318 раз — в 2015 году, 12 958 раз — в 2016 году, 6 243 раза — в 2017 году, 3 601 раз — в 2018 году, 4 378 раз — в 2019 году и 474 раза в 2020 году. В 2021 году применение этого вида оружия пока не было зафиксировано.

С 2012 года режим Асада совершил 93 химатаки с применением бочковых бомб, начиненных ядовитым газом, которые сбрасывали с вертолетов.

Чаще всего атакам режима с применением бочковых бомб подверглись провинции Дамаск, Алеппо, Дераа и Идлиб. При этом самое большое число жертв в результате этих атак было зафиксировано в Алеппо.

Атакам с применением бочковых бомб 104 раза подверглись медицинские центры, 188 раз — учебные заведения, 205 раз — мечети и 57 раз — рынки.

Правозащитники акцентировали внимание на том, что режим Асада использовал бочковые бомбы в качестве оружия для изгнания гражданского населения из своих домов. В результате нападений режима и его сторонников миллионы сирийцев вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище в безопасных районах, передает «Анадолу».

В докладе также приводятся имена представителей режима, ответственных за военные преступления с применением бочковых бомб.

В их числе лидер режима и главнокомандующий сирийскими вооруженными силами Башар Асад, министр обороны Али Абдулла Эйюб, глава воздушной разведки Джемиль Хасан, заместитель начальника воздушной разведки Гассан Исмаил, начальник военной разведки Кифах Милхим, экс-глава военной разведки Мухаммед Махла, командующий ВВС Хасан Али, бывший командующий ВВС Ахмед Белул, командующий по разработке оружия в ВВС Мухаммед Билал, директор службы безопасности 4-го корпуса Гассан Билал, один из организаторов применения химического оружия при авиаударах Али Ваннус, командир авиабазы Хмеймим Беди Эль-Муалле, командир аэродрома в Дейр-эз-Зоре Мухаммед Юсуф Аль-Хасури, координатор исследовательского центра и служб безопасности Гассан Аббас и начальник управления воздушной разведки муниципалитета Меззе Ясин Ахмед Дахи.

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