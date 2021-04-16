Еще не улеглись страсти по поводу протокольного инцидента с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре, а в четверг журналисты в Брюсселе уже настойчиво атаковали вопросами о новом казусе бюрократического этикета пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера, явно оказавшегося в трудном положении.

В распоряжение представителей СМИ попало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщалось, что фон дер Ляйен не сможет принять приглашение участвовать в августе в праздновании 30-летия независимости его страны, и которое было поручено подписать директору ее кабинета Бьорну Зайберту.

Журналисты, демонстрируя письмо с регистрационным номером, означавшим, что это не черновик, а реально существующий документ, требовали ответа, почему президенту страны, о солидарности с которой в эти дни европейские высокопоставленные представители произнесли столько слов, отвечает не приглашенный руководитель института ЕС, а чиновник из ее свиты, и почему фон дер Ляйен не смогла пожертвовать днями отпускного в Европе августа ради такой знаковой годовщины.

«К сожалению, председатель не имеет возможности дать положительный ответ на ваше приглашение по причине особенно загруженной повестки в дни, о которых идет речь. Заранее спасибо за ваше понимание», — цитирует письмо французская газета «Фигаро», обращая внимание на «некоторую легкость» стиля.

«Председатель просила меня передать вам ее наилучшие пожелания успешного саммита и поздравления вам и украинскому народу по случаю этой важной годовщины», — сообщил в письме глава кабинета фон дер Ляйен, подписавшись «сердечно ваш».

Издание расценивает это письмо как «ошибочный шаг Европейской комиссии, которая, помимо прочего, провозгласила себя «геополитической».

«Ошибка, прежде всего, дипломатическая, потому что принято, чтобы на письмо главы государства отвечали письмом, подписанным персоной равного ранга и содержащим небольшую часть, написанную от руки. Ошибка, кроме того, политическая. Разумно ли было председателю Европейской комиссии отклонять таким образом приглашение соседней страны, ассоциированной с ЕС, которая является объектом дестабилизирующих маневров у своих границ со стороны России? Конечно, нет», — пишет «Фигаро».

Отбиваясь от журналистов в Брюсселе, Мамер признал существование такого письма, но утверждал, что оно не было отправлено президенту Украины. Он также заявил, что фон дер Ляйен лично ответит на это приглашение.

«Госпожа фон дер Ляйен подпишет свой ответ украинскому президенту и обеспечит порядок, при котором все ответы главам государств и правительств будут подписываться ею» — сказал официальный представитель ЕК. При этом он подтвердил, что она не поедет в Киев в конце августа, так как уже имеет на этот период другие обязательства, и заверил, что «Европейская комиссия будет представлена на соответствующем уровне».

Minval.az