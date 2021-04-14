Главным источником новых инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, являются дикие животные, которых продают на рынках. Об этом заявили представители ВОЗ, пишет MedicalXpress.

Пойманные и заточенные в клетки дикие животные «являются источником более 70% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, а многие заболевания вызываются новыми видами вирусов», уточнили в ВОЗ. Там отметили, что риск прямой передачи инфекций возникает во время контакта с жидкостями организма инфицированного животного.

Дополнительный риск заражения возникает в местах, где содержатся такие звери. Запрет на их продажу может защитить здоровье работников и покупателей, полагают в ВОЗ и призывают закрыть такие рынки.

Напомним, сейчас мир борется с пандемией коронавируса, а ученые ищут источник заражения. Побывавшие в Ухане, где впервые, как считается произошла вспышка COVID-19, специалисты ВОЗ признали, что источник нового коронавируса ими установлен не был, но скорее всего люди начали заражаться от летучих мышей через промежуточное звено — другое животное. В организме этого промежуточного носителя вирус мутировал, подчеркнули эксперты.

Minval.az