Расширение списка санкций Евросоюза против Ирана «из-за нарушений прав человека» в этой стране не связано с идущими в Вене переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Это не имеет отношения к продолжающемуся процессу по СВПД, это отдельные вопросы, режим санкций ЕС в сфере прав человека ни в чем не меняет нашей приверженности к СВПД», — сказал Стано.

По его словам, новые списки приняты в рамках регулярного ежегодного пересмотра санкционного режима, который действует с 2011 года. Стано добавил, этот режим ограничений продлевается ежегодно в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и гражданского общества в Иране.

«Санкции ЕС, введенные вчера против восьми физлиц и трех организаций, связаны с их ролью в насилии против участников манифестаций в ноябре 2019 года в Иране. Санкции ЕС имеют ясную юридическую базу, соответствуют нормам международного права», — подчеркнул европейский представитель.

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