Власти Канады отменили действие разрешений на экспорт товаров и технологий военного предназначения в Турции, сообщил МИД Канады, передает «Коммерсант».

Решение было принято после того, как в ходе оценки экспорта было выявлено применение канадских технологий на дронах, использовавших в конфликте в Нагорном Карабахе. Глава МИД Канады Марк Гарно заявил, что обсудил решение с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Я объявляю отмену разрешений, действие которых было приостановлено осенью 2020 года. Использование (технологий в Нагорном Карабахе. — “ред.) не соответствовало ни международной политике Канады, ни заверениям Турции о конечном использовании»,— передаются слова господина Гарно на сайте правительства Канады. При этом он заявил, что заявки в рамках программ сотрудничества по линии НАТО будут оцениваться в индивидуальном порядке.

«Есть достоверные доказательства, что БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные канадскими сенсорами, использовались в конфликте в Нагорном Карабахе»,— указано в редакции отчета, опубликованной на сайте канадского МИДа. В числе доказательств в отчете указаны описание дрона в каталоге продукции турецкой компании Baykar, сообщение канадских и турецких СМИ, фото и видео из соцсетей, а также заявления Армении, Азербайджана и Турции. Авторы отчета также выявили использование сенсоров на БПЛА, использовавшихся в Ливии и Сирии. Министерству обороны Канады «неизвестно об использовании каких-либо других канадских товаров или технологий военного назначения в этих зонах конфликта», указано в отчете.

Minval.az