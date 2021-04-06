Группа из 22 французских адвокатов, специализирующихся в области международного права, подготовила петицию премьер-министру Франции, в которой изложила свою позицию по вопросу конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвала Францию занять беспристрастную и более активную позицию для обеспечения мира, безопасности и развития в регионе Южного Кавказа.

Один из его авторов, член Парижской адвокатской коллегии, Ясин Якути прокомментировал данную петицию.

«Речь шла об историческом и правовом контексте конфликта между Арменией и Азербайджаном, чья собственная онтология была искажена во Франции с 2014 года и достигшая своего пика во время вооруженного конфликта осенью 2020 года и его урегулирования. И в правду, решения, декларации и акты принятые на парламентском, муниципальном уровнях и в эшелоне политический партий смогли создать условия для неправильного восприятия сути и причины конфликта между Арменией и Азербайджаном и все это в противоречии не только с международным правом, но и с французским конституционным правом, с соблюдением международных обязательств Франции и с правом Европейского Союза. Поэтому одной из главных целей данной петиции является напомнить французскому обществу и правительству о международно-правовом аспекте данного конфликта.

Кроме того, мы обратили внимание правительства также на тяжелые гуманитарные последствия 30-летнего конфликта»,- приводит его слова Trend со ссылкой на французский интернет-портал lagazetteaz.fr.

Прежде всего, как отмечает Якути, авторы призвали правительство уважать международное право и обязательства Франции при определении ее подходов к вопросам, связанным с франко-азербайджанскими и армяно-азербайджанскими отношениями.

«Кроме того, мы призвали депутатов всех уровней, а также политиков прекратить нелегитимные выпады и акции против Азербайджана, так как считаем, что это контрпродуктивно и лишь подрывает престиж и доверие к Франции в регионе.

Мы призываем Францию занять позицию, основанную на уважении международного права.

Мы призвали также правительство поддержать реализацию трехстороннего cоглашения от 10 ноября 2020 года и оказать содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе общепризнанных принципов международного права, содержащихся в Уставе ООН и Декларации ГА ООН от 24 октября 1970 г, а также в Заключительном Акте Хельсинки 1975 года ОБСЕ»,- сказал он.

Соавтор отмечает, что в основе Петиции лежит принцип абсолютного приоритета норм и принципов международного права.

«Поэтому мы призвали правительство приложить все усилия для нормализации франко-азербайджанских отношений на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ друг друга. Именно в этом контексте мы также призываем правительство поддержать отправку миссии ЮНЕСКО в Азербайджан для оценки ущерба его культурным ценностям, нанесенного во время конфликта и оккупации его территорий.

Мы не даем оценок сторонам конфликта, хотя позиция Азербайджана в соответствии с международным правом является очевидной и не подается сомнению. И в правду, Азербайджан всегда стоял на линии закона как во время 28-летнего конфликта и переговорного процесса, так и во время осенней войны. Главная идея нашей Петиции — конфликты возникают там и тогда, где и когда нарушаются принципы международного права. Мы, адвокаты, возможно лучше других видим и понимаем это. Поэтому мы предлагаем единственно возможное решение — строгое соблюдение международного права. Это самая прочная база для мира, безопасности и развития»,- заключил он.

Представляем текст петиции:

Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики: международное право должно соблюдаться

27 сентября прошлого года Южный Кавказский регион столкнулся с новой кровопролитной войной, с массовыми бомбардировками жилых районов, первыми жертвами которой стали гражданские лица,

Подписание 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией ознаменовало реальный поворотный пункт в конфликте между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахского региона. Он восстановил ситуацию, существовавшую более тридцати лет назад. Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1987 году, когда 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Советской Армении.

Конкретным последствием этого конфликта является оккупация почти 17% территорий Азербайджана в 1991-1993 годах, простирающаяся далеко за пределы Нагорного Карабаха. В результате этой оккупации в стране насчитывалось более 750 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов. Из многоэтнической и культурной азербайджанской территории Нагорный Карабах перешел в незаконное армянское моноэтническое владение.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы атаковали город Ходжалы, где мирно проживало 7000 человек. Пытаясь вырваться и покинуть город, селяне попали под огонь армянских войск. Было жестоко убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 человек были взяты в плен, 150 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. В 2010-2018 годах ряд национальных Парламентов, а также 23 штата Соединенных Штатов Америки осудили эти события, назвав их «массовым кровопролитием» и «преступлением против человечности». Эти преступления против азербайджанского народа были также осуждены Парламентской ассамблеей Совета Европы. 26 января 2012 года она приняла декларацию, осуждающую Ходжалинский геноцид, и призвала другие международные организации дать этим событиям правовую квалификацию.

На оккупированных территориях уничтожено 706 исторических и архитектурных памятников, 22 музея, 26 крепостей и крепостных стен, 60 мечетей, 125 храмов, 58 археологических памятников, 215 природных памятников, 260 311 гектаров леса, 163 залежа полезных ископаемых. Азербайджанскому историко-культурному наследию также нанесен значительный ущерб, многие из мусульманских религиозных мест превратились в загоны для скота.

Франция является сопредседателем с 1997 года наряду с Россией и США в рамках «Минской группы», созданной Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 24 марта 1992 года для поиска прочного решения этого конфликта. Её позиция отражена в ёе обязательствах на международном, европейском, двустороннем и национальном уровнях.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Франция проголосовала за 4 резолюции — 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Эти резолюции подтверждают, что Нагорно-Карабахский регион является частью Азербайджана, и требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вышеупомянутые резолюции также осуждают оккупацию территорий Азербайджана и подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно-признанных границ.

В соответствии со статьей 2 Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного между Азербайджанской Республикой и Французской Республикой 20 декабря 1993 года, обе стороны договорились о том, что «они объединяют свои усилия по обеспечению международной безопасности, предотвращению конфликтов и обеспечению верховенства международного права в отношениях между государствами соблюдая принцип нерушимости границ».

Французская дипломатия с 1997 года участвует в поисках согласованного решения Нагорно-Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном в рамках Минской группы, сопредседателем которой она является наряду с Россией и Соединенными Штатами на основе мандата от 23 марта 1995 года, согласно которому «сопредседатели Минской группы должны руководствоваться в своей деятельности принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН».

В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 62/243 о положении на оккупированных территориях Азербайджана. Она призывает «уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ», требует «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил с оккупированных территорий Азербайджанской Республики» и вновь подтверждает «неотъемлемое право лиц, изгнанных с этих оккупированных территорий, на возвращение в свою страну, подчеркивая необходимость создания условий, благоприятствующих ее возвращению».

Франция не может игнорировать тот факт, что только строгое соблюдение и осуществление этих документов позволит обеспечить мир и безопасность в регионе Южного Кавказа и гарантировать его рост, а также продолжение и дальнейшее развитие отношений со странами региона.

Более того, Европарламент не остается в стороне от идеи соблюдения норм международного права. Он постоянно напоминает о своей позиции по урегулированию конфликта в своих резолюциях от 20 мая 2010 года, от 18 апреля 2012 года, от 23 октября 2013 года и от 9 июля 2015 года, в которых осуждается эта военная оккупация, поддерживается суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и содержится призыв к немедленному урегулированию конфликта на основе резолюций Совета Безопасности.

Аналогичным образом, в своей резолюции от 15 января 2020 года относительно «Ежегодного доклада об осуществлении общей внешней политики и политики безопасности» (2019/2136/INI) Европейский парламент также подтвердил свое обязательство «поддерживать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость всех стран Восточного партнерства в рамках их международно-признанных границ в соответствии с международным правом, нормами и принципами».

Неуважение, проявленное некоторыми французскими парламентариями к вышеупомянутым принципам, лежащим в основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, недопустимо и должно быть прекращено.

Франция должна уважать важную роль Азербайджана как фактора стабильности и развития в Южнокавказском регионе, а также энергетической безопасности Европейского союза. Она также должна думать о своих экономических интересах в регионе, которые имеют прямые возможности для всей нашей территории.

Разрыв с его исторической дипломатической линией привел бы и к тому, что мы лишились бы значительных экономических возможностей в регионе. И в правду, в 2019 году более 60% торговли между Францией и Кавказом приходится на Азербайджан. Объем взаимных инвестиций в 1995-2018 годах достиг 5.5 млрд. дол. Культура, наследие, академические отношения, наука и техника — вот темы, среди которых богаты связи между Францией и Азербайджаном.

В связи с вышеизложенным:

Мы призываем правительство уважать международное право, которое является единственным гарантом поддержания мира, безопасности и развития в регионе Южного Кавказа.

Мы призываем французских парламентариев, выборных должностных лиц и политиков прекратить незаконные, жестокие и безответственные нападки на Азербайджан и его народ, которые подрывают престиж и авторитет Франции, ее региональную позицию и установление прочного мира и развития в регионе Южного Кавказа.

Призываем правительство оказать поддержку осуществлению трехсторонних соглашений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в качестве важной основы для установления прочного мира, безопасности и сотрудничества, разблокирования экономических, транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

Мы призываем правительство принять необходимые меры для нормализации двусторонних отношений с Азербайджаном на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности государств и нерушимости международно признанных границ и как можно скорее направить с этой целью в Азербайджан специальную миссию высокого уровня.

Мы призываем правительство активно поддерживать Армению и Азербайджан в установлении дипломатических отношений на основе принципов Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 года.

Мы требуем, чтобы правительство также направило гуманитарную помощь азербайджанским переселенцам и гражданским жертвам пострадавшим в ходе конфликта между Азербайджаном и Арменией, с тем чтобы обеспечить равное отношение.

Мы призываем правительство в сотрудничестве с правительством Азербайджана содействовать направлению делегации ЮНЕСКО в Азербайджан для оценки ущерба, причиненного культурным ценностям Азербайджанской Республики в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном и оккупации ее территорий, а также для выявления других нарушений конвенции 1954 года О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Minval.az