WASHINGTON, DC — APRIL 12: World Food Program USA Board Chairman Hunter Biden attends the World Food Program USA’s Annual McGovern-Dole Leadership Award Ceremony at Organization of American States on April 12, 2016 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/Getty Images for World Food Program USA)

В США обсуждают выдержки из книги младшего сына президента Джо Байдена – Хантера. Автобиографическая книга «Прекрасные вещи» (Beautiful Things) выходит 6 апреля. Ее издатель – Gallery Books, дочернее издательство Simon & Schuster.

Как объясняет автор Хантер Байден, сын 46-го президента США Джо Байдена, название книги – это слова, которыми они утешали друг друга с братом Бо, когда узнали, что у того рак мозга: но несмотря ни на что, говорили друг другу братья, в жизни много прекрасного. Книга, в которой сын Джо Байдена рассказывает не только о том, как он боролся со своими пагубными привычками, но и о том, как они противостояли Владимиру Путину, работая в Совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и как против компании была запущена война компроматов.

В интервью, которое Хантер Байден дал накануне выхода книги телеканалу CBS, признался, что не считает ошибкой вхождение в Совет директоров Burisma. «Я не считаю ошибкой свою работу в Burisma Group. Ошибка лишь в недооценке того, как это может быть использовано против меня», – сказал Хантер Байден.

Байден-младший уточнил, что никто в итоге не доказал, что какие-либо действия его или Джо Байдена были противозаконными. «Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире», – заключил сын президента США.

Minval.az