Верховный суд США вынес решение в пользу Google в споре с Oracle об использовании Java API в операционной системе Android.

Шестью голосами против двух суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая сочла, что Google нарушила авторские права, незаконно скопировав около 11 тысяч строк программного кода Java API для разработки своей ОС, отмечает «Медуза».

Суд счел, что частичное копирование кода является добросовестным использованием, а признание авторских прав Oracle на код нанесет вред общественности, так как станет «замком, ограничивающим создание новых программ, ключ у которого был бы только у Oracle».

Oracle подала иск о недобросовестном использовании Google своего кода в 2010 году. Первые пять лет суды решали, подпадает ли код под авторское право, а после положительного вердикта по этому вопросу в 2016 году Oracle подала иск к Google о недобросовестном использовании. Суд первой инстанции иск отклонил, однако апелляционный суд встал на сторону Oracle.

Общая сумма претензий по первоначально поданному иску составляла 9 миллиардов долларов.

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