Бывший спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прокомментировал «Анадолу» ситуацию в зоне сирийского конфликта и поделился видением перспектив турецко-американских связей.

По его словам, напряженность в отношениях между США и Турцией несколько спала, а спустя полгода «ситуация будет еще более позитивной».

«Турция уже на протяжении 70 лет является важным партнером Вашингтона по НАТО. Однако в последнее время связи нельзя охарактеризовать как очень тесные. Переговоры лидеров Турции и США пока не состоялись. Оба лидера хорошо знакомы. На данный момент в диалоге нет места ошибкам. Наши отношения очень важны, однако они не лучше, чем в предыдущие периоды», — сказал Джеффри.

Касаясь недовольства Турции относительно поддержки боевиков YPG (сирийское крыло PKK) со стороны США, бывший спецпредставитель признал, что это одна из главных проблем в отношениях Вашингтона и Анкары.

«Присутствие США в Сирии обусловлено национальными интересами, требующими от Вашингтона борьбы с террористами ИГИЛ. Без сильного союзника на местах это сделать невозможно», — отметил он.

Джеффри подчеркнул, что причина американского присутствия в Сирии – террористы ИГИЛ, угрожающие не только Сирии, Турции или Ираку, но и всему региону, а также Европе. Единственным партнером США в борьбе с террористами ИГИЛ стали боевики YPG, сказал дипломат.

Он отметил, что Вашингтон время от времени контактировал с Анкарой по ситуации в регионе и обсуждал пути обеспечения безопасности, однако в итоге не удалось достичь результата, удовлетворяющего интересы Турции.

При этом собеседник агентства опроверг утверждения о наличии неких политических договоренностей между Вашингтоном и главарями YPG/PKK.

«Мы не давали каких-либо политических обещаний террористам YPG. Об этом мы неоднократно говорили им самим. Мы даже относились настороженно к контактам с их автономной администрацией. Если вы часть Сирии, то по итогам политического процесса под эгидой ООН должны будете определиться в рамках условий новой конституции. Я имею в виду референдум и демократические выборы. Все, что будет предпринято, должно быть сделано в контакте с режимом Башара Асада и сирийской оппозицией. Это не наш вопрос», — отметил бывший спецпредставитель.

Далее он отметил, что в конфликтных регионах, подобных Сирии, где достижение всеобъемлющего мира зачастую очень сложно, важно правильно анализировать реалии и тем самым занять наиболее верную позицию.

Джеймс Джеффри провел параллели с Украиной, где действующий с 2014 года режим антироссийских санкций оказал давление на Москву, однако оказался недостаточным для того, чтобы вывести российские силы из Крыма. «Смогли ли мы добиться вывода России из Крыма? Нет. Однако благодаря этому давлению на данный момент де-факто действует режим прекращения огня. То есть в современном мире, где ни одна из сторон неспособна одолеть другую, формируются новые реалии», — подчеркнул дипломат.

Он также привлек внимание к теме поставок российских комплексов С-400 в Турцию, отметив, что сближение позиций Вашингтона и Анкары по данному вопросу весьма сложно.

«Анкара воспринимает вопрос в качестве суверенного выбора страны, заявляя, что любая страна вправе закупать вооружение у любого другого государства. Однако, согласно законодательству США [закону CAATSA от 2017 года], эти ЗРК представляют угрозу для интересов Вашингтона. Поэтому на данный момент лучшее, что мы можем сделать, — минимизировать ущерб», — отметил бывший спецпредставитель.

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