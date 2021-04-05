После субботнего выступления министра образования Эмина Амруллаева в детсадах города возник ряд недоразумений, связанных с призывом к массовой вакцинации педагогов. Воспитатели отмечают тот факт, что детсады не попадают под юрисдикцию министерства образования, и заявление министра распространяется только на педагогов школ и вузов, а раз детские сады находятся под патронажем Исполнительной власти, то распоряжение о массовой вакцинации воспитателей должно исходить именно от главы ИВ.

«Сегодня утром я пришла на работу, но меня и трех моих коллег вызвала директриса. Она сказала, что все, кто не вакцинировался, должны это немедленно сделать, таково распоряжение. И пока не буде справки о вакцинации, к работе не допустят. Но если мы подчиняемся ИВ, то почему соответствующего распоряжения не пришло именно из этой структуры?», — задается вопросом Сабина Амрахова, воспитательница детского сада «Гюнеш».

Кроме того, несмотря на официальное заявление о том, что детские сады в Баку, Сумгаите и на Абшероне продолжат работу в традиционном режиме, некоторые из них закрыты. Родители в недоумении, а главное – никто не знает, что случилось и когда ситуация нормализуется. Отметим, что с проблемой столкнулись сотрудники государственных детсадов, в то время как коммерческие продолжают работу в прежнем режиме.

Сотрудник «Минвала» связался с главой пресс-службы Минобразования Джасаратом Валеховым, который внес ясность в сложившуюся ситуацию:

«Министр образования Эмин Амруллаев рекомендовал и призвал прививаться всех учителей, включая воспитателей, детсадов, внешкольных курсов. Эта рекомендация относится ко всем, не только к школьным учителям, но и к университетским, работникам детсадов, курсов, кружков внешкольных и т д. Они все должны прививаться и желательно, чтобы они это сделали как можно скорее, так как они работают с детьми. Минобразования настоятельно рекомендует педагогам это делать, чтобы уберечь себя от этой болезни, и не распространять ее на учащихся. Кроме того, педагоги, общаясь с родителями, подвергают себя определенной степени риска. И для того, чтобы сократить этот риск до минимума следует вакцинироваться. Согласно заявлению министра, большая доля заболевших коронавирусом приходится на педагогический состав, в том числе, болеют и воспитатели детских садов. Это недопустимо!

Отмечу, что сегодня в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией речь уже не идет о массовом тестировании учителей и воспитателей на COVID-19, как думают многие. Обычно такое тестирование делается только в случае массового заражения в школе. Что касается вопроса вакцинации, то Минобразования настоятельно рекомендует, чтобы все педагоги, включая учителей в возрасте старше 50 лет привились от коронавируса. Это рекомендация, вакцинация проводится на добровольной основе, однако учителя должны серьезно подойти к этому вопросу», — отметил Валехов.

Отметим, что нам пока не известно, каким образом будут прививаться педагоги младше 40-ка лет, ведь в стране внедряется поэтапное вакцинирование с учетом возрастных категорий. Наверняка в связи с заявлением Амруллаева будет разработана особая схема вакцинирования для педагогического состава вышеперечисленных учреждений. Но пока что призыв министра к вакцинации педагогов вызвал только переполох и неразбериху.

Яна Мадатова

Minval.az