«Мины представляют угрозу для мирного населения в послевоенный период и препятствуют развитию. 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и он подразумевает спасение жизней среди гражданского населения».

Об этом на брифинге в Университете ADA сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что роль международного сообщества в устранении минной угрозы очень важна и отметил, что находившиеся под 30-летней оккупации азербайджанские земли были густо заминированы армянской стороной: «Это является военным преступлением Армении и противоречит международным обязательствам. Армянская сторона не передает Азербайджану карты заминированных территорий. Права гражданского населения Азербайджана грубо нарушаются».

Помощник президента отметил, что это является примером этнической чистки.

«Непредоставление Арменией Азербайджану карт заминированных территорий препятствует установлению надежного сотрудничества. Мины установлены на плодородных землях, что препятствует устойчивому развитию нашей страны», — цитирует его АПА.

Minval.az