В 2005 году Генассамблея ООН провозгласила 4 апреля Международным днем ​​осведомленности о минной опасности и оказания помощи в противоминной деятельности.

Установленные Арменией мины представляют собой серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения или препятствуют социально-экономическому развитию на освобожденных землях.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

In 2005, UNGA declared 4 April as International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action.

Implanted mines by Armenia constitute serious threat to safety, health and lives of civilian population, or an impediment to social and economic development in liberated lands pic.twitter.com/RDNVMhI9Wo

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 4, 2021