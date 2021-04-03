«Поскольку в законе ”О медицинском страховании” вопросы медицинского страхования военнослужащих срочной службы относятся к лечебным учреждениям Министерства обороны, их лечение осуществляется в госпиталях», заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

Он отметил, что после демобилизации военнослужащих из воинских частей Министерства обороны, государство берет на себя их социальное страхование на 4 года — до 2024 года:

«Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, медицинское страхование и различные государственные учреждения. Для этого нет никаких ограничений».

Minval.az