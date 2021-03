Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом, посвящённую борьбе с пандемией коронавируса в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Название данной книги — Hold Still: a Portrait of Our Nation in 2020 — можно перевести как «Замрите: портрет нашей нации в 2020 году». Это совместный проект с Национальной портретной галереей. На протяжении года британцы могли присылать свои фото, которые были сделаны во время первого национального локдауна, введённого из-за ковида.

Жюри, в состав которого входила и сама герцогиня Кембриджская, выбрало 100 лучших снимков из 31 тысячи присланных.

«Я хотела показать, как использовать силу фотографии, чтобы надолго запечатлеть пережитое нами: показать истории отдельных людей, задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию», — написала Миддлтон в предисловии книги, которая появится в продаже только 7 мая.

