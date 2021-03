Два дополнительных буксира направляются к застрявшему в Суэцком канале гигантскому контейнеровозу Ever Given, заблокировавшему движение по нему на этой неделе, сообщает Associated Press.

Ожидается, что экскаваторы в воскресенье, 28 марта, продолжат счищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть.

Также продолжается и расследование причин, почему судно село на мель. Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей заявил журналистам, что, вероятно, сильные ветры — не единственная причина происшествия. Он не исключил техническую ошибку или человеческий фактор.

Рабей также выразил надежду на то, что ведущиеся работы по освобождению судна дадут результаты без необходимости удалить груз. «Мы находимся в очень сложной ситуации», — цитирует генерала «Интерфакс».

На вопрос о том, когда они собираются освободить судно и открыть движение по каналу, он ответил: «Я не могу сказать, потому что не знаю».

***

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, не увенчалась успехом. Следующую попытку освободить судно предпримут сегодня во время прилива.

«Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», — сообщил источник РИА Новости.

Еще один источник сообщил, что на данный момент нет информации о том, когда может быть сдвинуто судно, «однако для этого есть позитивные признаки».

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Minval.az