Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пристально следит за политической ситуацией на Южном Кавказе. Многие его твиты посвящены событиям в Армении. Надо признать, что зачастую они бывают очень жесткими и категоричными. Но, как отмечает, сам Коротченко, он старается быть в своих оценках справедливым. В интервью «Москва-Баку» эксперт рассказал, почему события в Армении у него вызывают именно такую реакцию. «Минвал» приводит данное интервью без сокращений.

— Игорь Юрьевич, ваши твиты не могут не обратить на себя внимание. В последнее время они часто касаются оценки премьера Пашиняна как наиболее «правильного» в сложившейся в связи с карабахским урегулированием лидера Армении. Приведу некоторые: «Пашинян — лучший выбор для армян» или «20 июня — досрочные парламентские выборы в Армении. Победит Пашинян — будет счастье для армян». Поясните свою оценку…

— Речь о том, что из всех возможных кандидатов и партий, Никол Пашинян, на мой взгляд, сегодня на фоне всех остальных политических сил в Армении представляет наиболее реалистичную и умеренную программу дальнейшего пути для страны. Армянское общество расколото. У него глубокая психологическая травма. Пашинян же предлагает самую простую и понятную программу, сконцентрированную на практических моментах – это отказ от реванша, сосредоточение на внутреннем развитии Армении, разблокирование транспортных коммуникаций с Азербайджаном, сотрудничество со странами региона и, самое главное, выполнение трехстороннего заявления. Мне кажется, это правильная и полезная для Армении политика с точки зрения того, что основа современного государства – это прежде всего экономика. Если экономика Армении выйдет из коллапса, в котором она сегодня находится, то она обретет второе дыхание и так будет лучше для всех. В этом плане, конечно, Пашинян – это хороший выбор и для армянского народа, и для стран региона.

— А теперь об оппозиции… Вот что вы пишите: «Тер-Петросян, Кочарян, Саргсян, Пашинян — «А вы друзья, как ни садитесь — всё в музыканты не годитесь». И нынешняя оппозиция армянская — вся такая-же».

— Что касается оппозиции. «Карабахский клан», и составляющий сегодня главным образом оппозицию, — это люди, которые разворовывали государственный бюджет страны, разворовывали средства армянской диаспоры. Понятно, что коррупционеры из числа «карабахского клана», которые использовали фактор военной победы в Карабахе в 1990-х годах для прихода к власти, после конвертировали свое политическое влияние в разворовывание государственного бюджета. В данном случае я вспомнил известную басню Крылова «Квартет». На фоне того, что сделал за свое правление «карабахский клан», я бы сказал, что на их фоне к Николу Пашиняну сегодня наименьшее число претензий. Ведь до такого состояния Армению довел именно «карабахский клан». И сейчас они снова рвутся к власти, которая для них является ни чем иным, как кормушкой. Их задача – скинуть Пашиняна. Это необходимое условие для нового масштабного распила государственного бюджета. Поэтому армянский избиратель, когда перед ним встанет выбор, должен руководствоваться практицизмом и вопросом – «что будет хорошо лично для меня?» И либо голосовать за то, чтобы еще 30 лет разворовывали государственный бюджет Армении, либо проголосовать за рациональную политику Пашиняна. Дошло до того, что Пашинян в открытую сейчас сказал, что в 2018 году в армянской армии, извините, цитирую, «не был решен даже вопрос с майками и трусами, вопрос еды для солдат».

— На ваш взгляд, выглядит ли сегодня призыв некоторых армянских политиков к пересмотру трехстороннего Заявления и к реваншу в войне за Карабах – предательством по отношению к России?

— Мы может четко сказать, что Россия не должна смотреть на ситуацию на Южном Кавказе через «армянские очки». Известные армянские лоббисты пытаются добиться этого, чтобы через призму армянских или, скорее, псевдоармянских интересов мы смотрели на ситуацию и принимали решения в пользу Армении. Я не отрицаю, что в каких-то вопросах наши интересы близки, но в иных – диаметрально противоположны. Армения – суверенное государство, Россия – тоже. И в данном случае наши национальные интересы отнюдь не совпадают с армянскими. Мы — Российская, а не Армянская Федерация. И навязывать нам некие представления армянского лобби, армянской политической элиты – как и что мы должны делать не получится. Таскать каштаны из огня мы для Армении не будем. Пусть Армения таскает каштаны из огня для нас. Это ее предназначение, учитывая, что мы дотируем эту страну, поставляем ей фактически бесплатно оружие, обеспечиваем ее безопасность. Поэтому Армения должна плясать вокруг России, а не наоборот. Может быть я несколько грубо говорю, но я говорю по сути, для того, чтобы все понимали, что национальные интересы России отнюдь не тождественны национальным интересам Армении и наоборот. России в Карабахе не нужна повторная война. Это сказано на всех уровнях. И президент Путин, и министр обороны Шойгу, и другие государственные руководители России четко сказали, что на Южном Кавказе нужна стабильность. Поэтому тот, кто призывает к новой войне, к реваншу, выступает вразрез национальным интересам России. Москву интересует, чтобы на Южном Кавказе был мир.

Сегодня, конечно, ситуативно, Никол Пашинян наиболее адекватно воспринимает складывающиеся реалии. По крайней мере, на ближайшие годы — это тот человек, который будет развивать армянскую экономику, бороться с коррупцией. А все остальные хотят власти, чтобы просто воровать, под лозунгами реванша снова запустить руку в государственный карман Армении.

— Вы зафиксировали заявление премьера, которое он сделал на выходных. Цитирую: «Кто бы ни пришел к власти в Армении, отказаться от трехстороннего заявления по Карабаху на данный момент невозможно». Это его собственное убеждение или сигнал оппозиции?

— Это позиция Путина. Кремль очень четко все разъяснил Пашиняну в связи с Карабахом, а теперь он разъясняет это всей Армении. Кремль никому не позволит отказываться от трехстороннего Заявления. Это консолидированная российская позиция. Любой армянский политик, который будет призывать к реваншу, почувствует негативную реакцию Кремля. Пашинян это понимает и четко об этом сигнализирует. Это такой месседж, он в этом конкретном случае выступает как рупор Кремля. Понятно, что за ним стоит Сорос, он тесно связан с западными элитами, но просто Армения попала в ситуацию, когда она либо будет выполнять российскую волю, либо рухнет в пропасть, из которой не выберется. Никто не будет здесь щадить армянское самолюбие. 30 лет шашкой махали, кричали, какие они великие, а в итоге – ни трусов, ни маек у армии нет, 10 тысяч армянских дезертиров… Поэтому нужно не о реванше кричать, а думать, как вытаскивать себя за волосы из того болота, в которое они попали в результате националистической идеологии, шовинистических взглядов на окружающий мир, отношение к Азербайджану. Поэтому пусть вытаскивают себя за волосы. В Ереване мало адекватных политиков, но, как ни странно, Пашинян сегодня — тот, кто ведет себя адекватно – вынужденно, конечно, через военное поражение, через плотную выволочку, которую он потом получил от Кремля, но он сегодня единственный, кто адекватно воспринимает ситуацию.

— Но Пашинян же на днях заявил, что оппозиция понимает: соглашение пересмотру не подлежит… Или это была игра «на убеждение»?

— Это уже внутриармянская риторика. Он пытается выбить из рук политических оппонентов обвинения в предательстве, которое он якобы совершил. На самом деле итог этой войны был бы таким же при любом руководителе — был бы сегодня Серж Саргсян в кресле Пашиняна, он был бы национальным предателем, был бы Кочарян – он был бы национальным предателем. Потому что азербайджанская армия одержала победу. При любом лидере Армении эта победа была бы Азербайджаном достигнута.

— Ваш твит по ситуации с российскими Су-30СМ. Вы пишете: «Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30 без ракет. Как можно было закупить истребители без одновременной закупки ракетного вооружения? Как???»

— Я считаю, что для Армении в связи с Су-30 оценка потребности в современном оружии была в корне неверной. Су-30 — очень хороший, многофункциональный, тяжелый, с большим радиусом применения, хорошим набором оружия истребитель. Но для Армении такие машины переизбыточны. Кроме того, в условиях высокоэффективной противовоздушной обороны Азербайджана Армения не смогла бы использовать эти истребители в боевых действиях максимально эффективно. Но тем не менее зачем-то Ереван их купил. Почему – загадка до сих пор. Это первое. Второе – почему Армения приобрела их без набора оружия. Могу сказать, что любые подписываемые на истребители контракты рассматривают одновременную поставку и необходимых к ним средств поражения – всегда и везде. Что произошло в данном случае с Арменией — непонятно. Считаю, что это вопрос к правоохранительным структурам страны. Потратить огромные деньги на Су-30 вместо того, чтобы купить, например, системы ПВО малого радиуса действия, такие как Тор-М2, которые были бы для Армении очень хорошим оружием, было странно. Они «погнались» за тяжелыми истребителями и в итоге эти истребители были применены один раз, чтобы Пашинян на их фоне попозировал и сделал селфи. Другого применения мы не увидели. Армения с Су-30 умудрилась себя дискредитировать. Наверное, это единственный случай в мировой истории, когда государство закупило истребители, но не купила к ним ракеты, бомбовое вооружение.

— Периодически у вас можно увидеть и такие, снова же довольно жесткие твиты: «Армянская оппозиция продолжит акции протеста, несмотря на объявление досрочных парламентских выборов. Лучше бы к станкам встали — поднимать производительность труда» или «Почему в Армении политический кризис? Карабах — это Азербайджан, Армения как была, так и осталась в пределах ее международно-признанных границ. Товарищи армяне, работайте, развивайте экономику своей страны, и будет вам счастье».

— В центре Еревана скопилось много бездельников, причем разной политической окраски. Работать не хотят, ставят палатки, буйства устраивают, пытаются захватить здания госсструктур. Кто содержит этих людей? На какие деньги? Лучше бы они на пользу стране вышли на всеармянский субботник, привели бы улицы города в порядок, посадили бы деревья, навели бы чистоту. А заработанные деньги перевели бы армянским раненым. Пошли бы в больницы санитарами поработали. Чтобы толк какой-то был для Армении. А что мы видим? Кроме горлопанства, кроме бравады, кроме факельных шествий – ничего. Ну какая польза? Все это ничего, кроме негативного впечатления, не вызывает. Толпы армянских Навальных бродят по улицам Еревана и что-то там требуют. Пошли бы лучше работать. Я это говорю с позиции их помощи собственной стране. Почему мы им должны помогать, когда они сами себе не могут помочь?

— «Простые армяне теперь надеются только на президента Азербайджана Ильхама Алиева — собственные армянские политические коррупционеры и соросята их уже просто достали. Еще немного и в Ереване появятся лозунги «Ильхам Гейдарович, введи войска!», — написали вы, комментируя призыв армянского блогера к президенту Азербайджана. Как мы знаем, периодически в армянском обществе, собственно, и среди госдеятелей звучат заявления о необходимости конструктивного взаимодействия с Азербайджаном…

— Мы видим, что сегодня граждане Армении периодически обращаются к Алиеву с просьбой помочь в решении каких-то проблем. Матери солдат, пропавших без вести, уставшие от недееспособности армянских властей, напрямую уже говорят, что кроме Алиева нам никто не поможет решить наши проблемы. Если в Армении уже начали в открытую обращаться к президенту Азербайджана, публиковать это в социальных сетях, значит, процесс пошел. В данном случае мы видим, что пример успешного Азербайджана на фоне нищающей Армении говорит об очень многом.

Любой армянин должен задаться вопросом – почему мы в такой плачевной ситуации находимся? Кто в этом виноват? В этом плане успешность Азербайджана должна для армян служить поводом к пересмотру старых своих представлений. Мне кажется, для многих армян сегодня пример руководства Алиева – это мечта, чтобы Армению возглавлял такой же сильный, волевой и эффективный руководитель, который отвечает за свои слова. Президент Азербайджана демонстрирует, что он говорит и делает. Очень важно и то, что Алиев не проявляет враждебности в отношении армян. Он говорит о боевиках, он говорит о руководителях, но в адрес армянского народа он заверяет, что Азербайджан хочет жить в мире, что рассматривает карабахских армян как своих граждан и сделает все, чтобы они были в безопасности и жили хорошо. И эти слова тоже влияют на то, что измученные 30-ю годами независимости Армении ее жители, оказавшись на самом нижнем рейтинге социальной успешности, сегодня просто пересматривают свои прежние представления.

— Сегодня Артак Давтян все-таки вступил в должность нового главы Генштаба. Несмотря на все эти перипетии с уже экс-начальником Генерального штаба Оником Гаспаряном. Можно ли сказать, что это победа Пашиняна?

— На самом деле это не победа Пашиняна, это какой-то недостойный спектакль. Ну как так… Все-таки начальник Генштаба – второе лицо в военной иерархии. Никол Пашинян – верховный главнокомандующий. Значит, если снял человека с должности, значит назначается другой. А здесь такая мышиная возня. Вся эта возня вокруг начальника Генштаба — это поражение Армении. Сначала армянский Генеральный штаб проиграл Азербайджану, а теперь армянский Генштаб проиграл Пашиняну. Это — продолжение той же самой политики неуспешности страны. В данном случае хочется просто пожелать Армении стабильности, отказа от националистической идеологии, армянскому народу — развития и процветания, насколько это возможно. Армения остается в пределах своих международно-признанных границ, никто на них не покушается, ну так сосредотачивайтесь, работайте над этим, восстанавливайте свою страну. Работайте над собой, над своей страной и будет вам счастье. Армения, если захочет, может построить свое успешное будущее, не паразитируя на том, чтобы предъявлять какие-то претензии к соседям.

Minval.az