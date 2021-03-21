Новруз — это время, когда откладываются все разногласия и празднуется дружба и единство. Послу Израиля в Азербайджане очень понравились традиции праздника Новруз!

Об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети Twitter.

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