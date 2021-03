Новруз — это время, когда откладываются все разногласия и празднуется дружба и единство. Послу Израиля в Азербайджане очень понравились традиции праздника Новруз!

Об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети Twitter.

Its not about who has the biggest bonfire or wins the egg battle. On #Novruz we put differences aside and celebrate our friendship and unity. Amb @georgedeek and DCM @doronpe really enjoyed the Novruz traditions! 🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/2KfrorkRx0

— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) March 21, 2021