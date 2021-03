Вблизи планеты сегодня пролетит космическое тело диаметром почти в километр. Как считают специалисты Центра изучения околоземных объектов, астероид потенциально опасен, хотя он вряд ли окажется ближе 2 млн. км.

Скорость астероида, по оценкам астрономов, составляет 124 000 км в час, что намного выше, чем у других космических тел, которые падают на Землю.

По словам ученых, астероид будет достаточно ярким, будет виден в южном полушарии, поэтому понаблюдать за небесным телом смогут и астрономы-любители.

A massive asteroid is making a flyby of Earth on Sunday, March 21. At an estimated 1.1 kilometres wide, it is the largest known asteroid to fly past us this year.

— The Weather Network (@weathernetwork) March 20, 2021