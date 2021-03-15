Российский миротворческий контингент в очередной раз обеспечил транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Как ранее сообщал Minval.az, седьмая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила более 130 тонн груза в Кельбаджарский район (электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы).

Содействие оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года, заявили в Минобороны РФ.

Любопытен тот факт, что российская сторона сопровождает грузы, предназначенные для Азербайджана, хотя наша страна может обеспечить безопасность на своей территории, не говоря уже о безопасности гуманитарного груза, что и было доказано в ходе 44 дневной Отечественной войны.

Комментируя данное сообщение, глава аналитического центра 3RD VIEW Рауф Раджабов напомнил о том, что определенная часть пути проходит через временно контролируемую сепаратистами дорогу. И для того, чтобы избежать каких-либо эксцессов и форс-мажорных ситуаций, российские миротворцы взяли на себя эту обязанность, дабы не допустить даже минимальную конфронтацию, которая может привести к большому конфликту.

«Здесь ответ более технический, нежели политический. Но, с другой стороны, если говорить о сопровождении грузов, то можно поставить вопрос иначе. А именно: до каких пор российская сторона будет реализовывать подобное сопровождение грузов? И насколько оно необходимо? Да, есть трехстороннее соглашение, в котором упоминается о конкретной миротворческой миссии. Но мы в этом вопросе приходим к большой проблеме, касающейся того, что у миротворческой миссии на территории Азербайджана все еще нет статуса. И все эти «технические» вопросы упираются в данный политический вопрос», – отметил он.

Как считает эксперт, при конкретном статусе с пунктами, обязывающими российскую сторону выполнять определенные задачи, ни у кого не возникло бы каких-либо вопросов, тем более что эти вопросы ведут к возникновению подозрительности – может повториться абхазский или южноосетинский вариант. И все эти «теории заговоров» зиждятся на отсутствии статуса у миротворцев.

«Исходя из этого, азербайджанской стороне, а конкретнее МИД, необходимо поднять данный вопрос в рамках двусторонних отношений с Россией и не переносить его на МГ ОБСЕ, так как это может вызвать нежелательные последствия для нас. Это наша территория, конфликт разрешен, как ранее заявил президент Ильхам Алиев. И все эти вопросы нужно решить в двухстороннем формате, чтобы ни у кого не остались какие-либо подозрения», — отметил наш собеседник.

Помимо этого, эксперт добавил, что существует более важный вопрос: до каких пор карабахские сепаратисты будут иметь свои т.н. вооруженные формирования и озвучивать провокационные заявления? При этом он напомнил о том, что ранее лидер сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что они «мирным путем восстановят границы Нагорно-Карабахской автономной области при помощи российской стороны».

«И здесь все вновь упирается в отсутствие статуса миротворцев, — считает Р.Раджабов. — И заявления, озвученные сепаратистами в последние дни, свидетельствуют о том, что необходимо принять это положение, чтобы выбить все возможные и невозможные ходы карабахских сепаратистов.

Интересен и тот факт, что российский МИД в лице пресс-секретаря Марии Захаровой никак не отреагировал на это. Меня очень беспокоит отсутствие комментариев со стороны Москвы. Получается, что МИД России согласен с заявлением Араика Арутюняна? Или все же,

там не согласны? Или сепаратисты намерены сами что-то предпринять, без российской стороны? В этом случае, как я считаю, Азербайджан отреагирует в сжатые сроки, максимум в течение двух недель. Поэтому нужно поднять вопрос статуса миротворцев, и чем быстрее, тем лучше, так как уже «подтягивается» МГ ОБСЕ в лице США и Франции. Если все эти разговоры будут переброшены МГ ОБСЕ, мы останемся под завалами этих вопросов, и это станет повторением всей пройденной истории. А нам нужно поставить точку в этом вопросе, тем более что в трехстороннем соглашении прописан пятилетний срок присутствия миротворцев и возможное продление срока договора. Но статуса миротворческой миссии по-прежнему нет, поэтому Арутюнян пользуется этим и озвучивает подобные заявления. К тому же эти заявления не обращены к внутренней аудитории, так как они у себя внутри смогли прийти к компромиссу, благодаря чему Арутюняна «не скинули». Эти заявления обращены к нам и ко всем другим сторонам. Поэтому нам с Россией нужно определить статус миротворцев, официально оформить его. И только в этом случае ни у кого не возникнет вопросов относительно того, почему мы проводим свои военные колонны при содействии российской стороны. Это тоже ненормально, когда военную колонну сопровождает другая сторона, пусть даже дружественная! Существуют вопросы, касающиеся безопасности, которые нужно оберегать от всех глаз…», — заключил Р. Раджабов

Бахтияр Сафаров

Minval.az