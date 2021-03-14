На сайте Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) опубликована статья «Изучение уроков Нагорного Карабаха по-русски».

Автор статьи Александр Стронелл попытался объяснить результаты карабахского конфликта с точки зрения российских аналитиков. По его словам, западные аналитики связывают победу Азербайджана только с беспилотными технологиями и помощью Турции. Однако, на самом деле это не так.

В статье излагаются четыре основных урока, которые все заинтересованные стороны должны извлечь из Карабахской войны, пишет азербайджанский интернет-портал Cаliber.az.

Самый первый из них заключается в том, что боевые качества живой силы, находящейся непосредственно на поле боевых действий, по-прежнему является очень важным фактором. Второй по важности урок заключается в том, что 44-дневная война доказала неверность использования на земле старой тактики укреплений.

По мнению автора статьи, воля национальной борьбы все еще решает многие вопросы и является третьим важным уроком, извлеченным из конфликта. И, наконец, четвертый урок заключается в том, что самокритика имеет чрезвычайно важное значение.

А.Стронелл также отмечает, что главным уроком войны для России, является то, что, отныне эта страна должна учитывать факт ведения войны во многих местах и сферах, а также особенности воюющих народов.

В статье также говорится, что 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном, начавшаяся в конце сентября, вызвала широкую дискуссию в аналитических центрах, военных академиях и специализированных СМИ по всему миру.

Отмечается, что у Азербайджана была более профессиональная армия, чем у Армении. «30% потерь живой силы Азербайджана приходится на лиц в возрасте 25-27 лет. А это значит, что официальный Баку воевал с более профессиональной, прошедшей военную подготовку армией. Армянская армия, напротив, состояла в основном из молодежи и стариков. Старшие офицеры подходили к боевым действиям с устаревшей советской тактикой. Многие из них не имели опыта боевых действий, в которых применяются БПЛА», — говорится в публикации. В статье также отмечается, что Армения упустила возможность освоить современную боевую тактику в ходе участия в боевых действиях в Сирии с российской стороны, так как отправила туда крайне ограниченный личный состав.

Minval.az