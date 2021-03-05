Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества, без сомнения, еще долго останется в фокусе внимания аналитиков и экспертов. В числе прочего, глава государства коснулся и такого деликатного аспекта, как исламская солидарность. Поблагодарив глав государств тех стран, которые поддержали Азербайджан во время войны, президент Ильхам Алиев напомнил: «Во время оккупации Армения намеренно разрушила на захваченных территориях села и города, все культурные и религиозные памятники Азербайджана. Наши мечети были превращены в места, где содержали свиней и коров. В интернете имеются фото и видео всего этого. Это – вражда против всего исламского мира. Представители международных медиа отразили факты умышленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа. Попытки Армении, оскорбившей чувства всех мусульман, расширять связи с мусульманскими странами – не что иное, как лицемерие».

Направив тем самым весьма прозрачный месседж правительствам тех стран, которые как бы не увидели ничего «зазорного» в сотрудничестве с Арменией. А в течение всех 44 дней войны — «держать паузу» или выступать с «усредненными» заявлениями. Причем это касается не только далеких и в географическом, и в политическом смысле от Южного Кавказа стран, но и ближайших соседей —Ирана и государств Центральной Азии.

В самом деле, Иран с самого начала войны «держал паузу». Затем, после того, как военный перевес Азербайджана стал очевиден, Тегеран сделал несколько реверансов в сторону Баку, но затем вновь принялся «выдерживать баланс», устраивать скандальные демарши Анкаре, а представительница иранского агентства MEHR на пресс-конференции президента Азербайджана умудрилась тиражировать армянские фейки. К востоку от Каспия тоже непозволительно долго держали паузу. Так что у лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели в октябре были все основания заявить: «Проблема, которая глубоко расстраивает и огорчает нас, – это молчание и бездействие тюркских республик в отношении Нагорного Карабаха».

После победы Азербайджана оценки, конечно, «сдвинулись». Но уже на следующий день после саммита ОЭС появилась показательная новость. В онлайн-режиме прошло заседание совета Евразийской экономической комиссии. Армению на нем представлял не Никол Пашинян, а вице-премьер Мгер Григорян. Он и предложил исключить 75 развивающихся стран, в том числе и Турцию, из перечня единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Предложение приняли единогласно. А это значит, что за него проголосовали и входящие в ЕАЭС не только Россия и Беларусь, но и Кыргызстан с Казахстаном. Которые де-факто проголосовали против Турции. Не разобрались? Или не рискнули возразить?

Намеренно оставим в стороне, вспомнили ли при этом, к примеру, казахстанские делегаты о «голодном геноциде», устроенном в тридцатые годы Мирзояном и Голощекиным. Тем более не станем напоминать о том, что в политике все же не стоит забывать о моральных и этических нормах. Просто в той же политике никто не отменял простого и понятного прагматизма. А он, этот прагматизм, не исчерпывается старой чиновничьей мудростью «ни в коем случае не злить Москву». Победа Азербайджана в Карабахе, напомним в который уже раз, не просто положила конец армянской оккупации азербайджанских земель. Она еще и дала старт геополитическому переформатированию всего региона, где теперь многократно возросло влияние Турции. Более того, уже во время войны и по горячим следам капитуляции Армении Анкара приступила к планомерному укреплению своих позиций и к востоку от Каспия. Наиболее четко это видно на примере Узбекистана — в Самарканде открывается генконсульство Турции, армия осваивает броневики турецко-венгерского производства…Неудивительно, что российские державные и околодержавные СМИ уже осенью 2020 года с тревогой завопили о «пантюркизме», турецком «проникновении» в Центральную Азию и т.д. Министр обороны Турции Хулуси Акар побывал не только в Ташкенте, но и в Нур-Султане. Намеренно оставим в стороне гадания, какие «закулисные механизмы» в ответ на активизацию Турции включила в регионе Москва. Просто эта закулисная дипломатия ни в коей мере не отменяет политических «трендов». А они, эти тренды, очевидны: в ближайшее время влияние Азербайджана и Турции к востоку от Каспия будет только нарастать. И в этой ситуации от руководства Казахстана и государств Центральной Азии требуется самая малость — принимать адекватные решения в интересах собственных стран. Что, начистоту говоря, является первейшей обязанностью руководителя. Которые иначе рискуют просто «опоздать на поезд» и ухудшить по крайней мере собственные переговорные и рейтинговые позиции, когда уже геополитические перемены станут очевидны.

А в политике дороже всего приходится платить как раз за не принятые вовремя решения.

Нурани

Minval.az