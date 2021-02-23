К сожалению, история международных конфликтов полна упущенных возможностей для достижения мира. Ялтинская конференция в феврале 1945 года, призванная наметить основные принципы послевоенного устройства Европы, не достигла своей цели, проложив путь холодной войне и разделив немецкие территории на четыре оккупационные зоны, управляемые войсками США, Великобритании, Франции и СССР. Теперь же появилась возможность для установления мира на Южном Кавказе, где после завершения шестинедельной войны между Арменией и Азербайджаном, начались процессы экономической интеграции, заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

30-летняя оккупация территорий, признанных во всем мире азербайджанскими, Арменией причинила страдания миллиону азербайджанских беженцев и привела к широкомасштабным разрушениям в этом регионе, а также к международной изоляции Армении, зависимости от внешней помощи, экономическому и демографическому спаду в стране.

Окончание войны в Нагорном Карабахе принесло Армении несколько важных положительных моментов. Спустя 30 лет после отделения от Советского Союза страна, наконец, может начать движение к настоящей независимости. Теперь у армянского народа есть возможность освободиться от эмоционального и экономического бремени оккупации, избавиться от последствий продолжительного конфликта и жить в мире со своими соседями.

Впервые за десятилетия высокопоставленными должностными лицами Армении и Азербайджана обсуждается налаживание транспортных и коммуникационных связей, а также другие возможности регионального сотрудничества. На международной границе между Арменией и Азербайджаном продолжается процесс демаркации, и вскоре сотни тысяч внутренне перемещенных семей смогут вернуться в свои дома.

США, Россия и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ обладают прекрасной возможностью использовать ситуацию, достигнутую в ноябре прошлого года, чтобы способствовать примирению, диалогу и экономическому процветанию между Арменией и Азербайджаном.

Американским компаниям следует присоединиться к восстановлению Нагорного Карабаха, объединив усилия для создания «умных» и «зеленых» городов и сообществ. Ключевым препятствием остается огромное количество наземных мин, заложенных армянскими вооруженными силами, которые продолжают становиться причиной гибели мирного населения и военнослужащих Азербайджана. США могут сыграть важную роль в поддержке деятельности по разминированию территорий во благо как армянского, так и азербайджанского народов.

Президент США Джо Байден в ходе своей кампании подтвердил необходимость прекращения огня в Карабахе. Теперь, когда режим прекращения огня действует, Азербайджан ожидает, что США, учитывая их роль сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, сохранят интерес к выполнению решений обеих этих международных организаций и не будут занимать чью-либо сторону к конфликте, а станут выполнять роль честного «брокера» и объективного посредника, содействуя приверженности обеих сторон нормам международного права.

Несмотря на трагедии прошлого, в том числе резню азербайджанского гражданского населения в Ходжалы в 1992 году, когда погибли сотни людей, Азербайджан готов смотреть в будущее и предпринимать шаги, необходимые для установления мира. Азербайджан выразил решимость реинтегрировать армянское население Нагорного Карабаха в социальную и экономическую жизнь страны.

Это обязательство распространяется на культуру и религию, поскольку Азербайджан, большинство населения которого составляют мусульмане, признан в мире одним из примеров многонациональности и толерантности. Страна неустанно работает над сохранением и укреплением своего многоконфессионального наследия. Правительство восстановило в Баку армянскую церковь, в которой находится библиотека из 5000 армянских книг. Туда в 2010 году был приглашен глава Армянской апостольской церкви. Отчаянные попытки привнести религиозный нарратив в межгосударственный конфликт оскорбительны для христиан, евреев, мусульман и представителей других конфессий, проживающих в Азербайджане. Такие попытки способствуют разделению, а не примирению.

В Азербайджане также объявили о планах восстановить христианское и мусульманское наследие Нагорного Карабаха после разрушительных последствий недавней войны и оккупации. В будущем Нагорный Карабах станет домом для мультикультурного и мирного сообщества.

После десятилетий упущенных возможностей в ближневосточном конфликте недавно подписанный Авраамский договор о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами открыл путь к более светлому будущему на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Фактически, давние стратегические связи Азербайджана с Израилем создали влиятельный прецедент для сегодняшнего сближения между Израилем и странами с мусульманским большинством.

Теперь США следует применить к Южному Кавказу комплексный подход. Прочный мир между Арменией и Азербайджаном позволит раскрыть весь потенциал региона, и создаст возможности для интеграции Армении с соседями. Эту возможность упускать нельзя, полагает Элин Сулейманов, слова которого приводит «Вестник Кавказа» со ссылкой на Newsweek.

Minval.az