Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало видеозапись, которая была сделана во время посадки ровера Perseverance на Марс.

На кадрах запечатлены все этапы спуска марсохода, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Марса и заканчивая отделением посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты.

В NASA сообщили, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых были установлены на самом марсоходе, еще одна — на посадочном модуле, а четвертая — на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021