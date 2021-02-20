«В Армении продолжается затяжной политический кризис. К власти рвется объединенная оппозиция, костяк которой составляет «карабахский клан». Почти все они вынашивают реваншистские планы, открыто заявляя, что намерены вернуть «потерянные территории», имея ввиду освобожденные азербайджанской армией в ходе 44–дневной Отечественной войны территории, оккупированные Армении».

Об этом заявил политолог Габиль Гусейнли в интервью Minval.az, комментируя последние события вокруг Нагорного Карабаха.

По его мнению, самым нелицеприятным является и то, что среди этих реваншистов присутствуют лица, представленные в команде премьера Никола Пашиняна.

«Глава МИД Армении Ара Айвазян также является одним из главарей реваншистских сил в Армении, — уточняет эксперт. — Недавний визит Айвазяна в Москву, в ходе которого он провел переговоры со своим российским коллегой, можно сказать, осуществился по желанию главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. В принципе, в самой политической элите Москвы наблюдается раскол, хотя этот раскол и не проявляется визуально, тем не менее, порой видно, как тот же Лавров предпринимает шаги, идущие вразрез политике президента России Владимира Путина.

Лавров предпринимает действия, которые идут вразрез с духом достигнутого в ноябре прошлого года трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией. В настоящее время все основные усилия Лаврова направлены на то, чтобы способствовать приходу к власти в Армении реваншистских сил. С другой стороны, усилия того же Лаврова направлены на «возрождение» не способной внести свой вклад в миротворческий процесс никому не нужной Минской группы ОБСЕ. Иными словами, Лавров пытается «одним выстрелом убить двух зайцев», а именно добиться смены власти в Ереване и реанимировать МГ ОБСЕ. И основной целью визита Абрамяна в Москву, являются те же принципы».

Однако, как подчеркивает Гусейнли, все это не отвечает политическим интересам Азербайджана. Политолог напомнил, что Россия в свое время была сторонником урегулирования в формате «два плюс два», и большая часть московской политической элиты, включая зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, признавала, что без участия Турции невозможно урегулировать карабахский конфликт. А в настоящее время определенная часть влиятельных политических сил России, «во главе с тем же Калантаровым – Лавровым» считает, что настало время оставить «вне игры» Турцию, подключив к процессу урегулирования МГ ОБСЕ, сведя на нет роль Турции в регионе Южного Кавказа, добавил собеседник Minval.az.

«В Турции отчетливо понимают это, и в связи с этим Анкара предпринимает определенные контрмеры, усиливая свое влияние на всем Южном Кавказе, подготавливая план, отвечающий ее стратегическим интересам. Иными словами, до сих пор Анкара демонстрирует свое терпение», — пояснил Г. Гусейнли.

Эксперт также прокомментировал сообщение о том, что сепаратисты утвердили русский язык в качестве второго «официального языка». Аналитик не исключил, что лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян мог пойти на это по подсказке Москвы.

«Сложно сказать, где сепаратисты намерены применять русский язык в качестве второго языка. Тем более что там нет ни одной средней школы или высшего учебного заведения, где занятия проходили бы на русском языке. И кто там будет говорить на русском языке, если даже Армения является моноэтническим государством?», — вопросил политолог.

Упомянув о встрече лидера сепаратистов Арутюняна с неназванным азербайджанским чиновником, политолог отметил, что, в основном, на встрече присутствовали представители спецслужб Азербайджана, России и Армении, в ходе которой обсуждался вопрос претворение в жизнь мероприятий гуманитарного характера, связанных с освобождением и обменом военнопленными, составления списка и местонахождения без вести пропавших лиц и так далее.

«Армянские СМИ утверждают, что якобы эта встреча проводилась с участием Араика Арутюняна. Мол, она проходила в «кабинете» лидера сепаратистов. Возможно Араик лично сам открывал и закрывал двери, организовывал чайный перерыв, но не более того. На самом деле он сам лично не участвовал на этой встрече, его даже не впустили в комнату, где велись обсуждения», — сообщил Гусейнли.

В целом, как полагает наш собеседник, протекают сложные процессы, самым важным среди которых является обеспечение контроля над Лачинским коридором Азербайджаном, создания на границе Азербайджана и Армении пограничных и таможенных постов. По данному вопросу с российской стороной ведутся серьезные обсуждения, отмечает он.

«Помимо этого, не менее важным вопросом является возвращение к родным очагам Ханкенди этнических азербайджанцев и их детей и внуков, которые там проживали до начала всех этих событий», — убежден политолог.

Гусейнли также прокомментировал и сообщение о том, что сепаратисты отложили проведение «выборов» в т. н. «органы местного самоуправления» до 1 марта 2022 года.

«Политические оппоненты Пашиняна и Арутюняна восприняли это в качестве доказательства того, что лидеры Армении и карабахских сепаратистов продолжают свою «предательскую политику». В армянских СМИ упоминалось о том, что это связано с существующим военным положением, присутствием российских миротворцев. И проведение «выборов» в сложившихся условиях не отвечает требованиям «избирательного законодательства». Однако, многие эксперты считают, что Араик Арутюнян подобными шагами пытается сблизиться с Баку, проводит с представителями Баку тайные переговоры. И, якобы, по этой причине Арутюнян как бы «выводит из строя» т.н. «госструктуры НКР». Насколько это соответствует действительности, сказать сложно, так как азербайджанская сторона объявила Арутюняна в международный розыск за совершение ряда преступлений. Помимо этого, самого Арутюняна сложно причислить к политическим оппонентам Пашиняна из числа реваншистов, его больше связывают с Пашиняном, и в связи с этим можно допустить склонность со стороны Арутюняна к компромиссу. По крайней мере, сейчас как в самой Армении, так и на части территории Азербайджана, находящейся под контролем российских миротворцев, наблюдается упаднические настроения. Они испытывают серьезные материальные проблемы. Там царит «чемоданное» настроение, уже наблюдается процесс отъезда населения. Сложившиеся условия, не сулящие ничего хорошего в будущем, вынудят Арутюняна пойти на определенный компромисс», — резюмировал Г. Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az