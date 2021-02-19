Цель визита российских парламентариев в Азербайджан – ознакомиться с работой российских миротворцев и наладить диалог с азербайджанскими партнерами.

Об этом директор российского Института политических исследований Сергей Марков заявил в ходе телемоста «Москва-Баку» на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах», который состоялся в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей».

Он отметил, что заявление, подписанное между Азербайджаном, Арменией при посредничестве России в ноябре 2020 года, соблюдается, все идет по плану.

Говоря о проблемах в ходе восстановления освобожденных территорий В карабахе, эксперт подчеркнул важность предоставления армянской стороной карты минных полей.

«Гибнут мирные жители и солдаты. Сегодня главное требование армянской стороне — предоставить карту минных полей. Если люди просто разбрасывали мины и не составляли карты, по сути это военное преступление», — заметил С.Марков, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Вторая проблема, по его мнению, угроза возможных терактов со стороны армянских националистов. Ультранационалистические группировки не согласны с мирными договорённостями. Террористические организации «Дашнакцутюн» и «Сасна Црер» имеют большой опыт проведения терактов.

«Известная в Армении личность Гарегин Нжде сотрудничал с Третьим рейхом, помогал организовывать на территории Болгарии диверсионные группы, которые засылали в тыл Красной армии группы, чтобы они взрывали мосты, убивали наших солдат, совершали теракты на объектах. Это позор, что в Нагорном Карабахе стоял памятник Нжде, позор, что он продолжает стоять в Армении», — сказал политолог.

По словам С.Маркова, самой важной задачей на сегодня является разблокировка коммуникаций на освобожденных территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал масштабный план экономического возрождения региона. И для этого важно разблокировать коммуникации. Он подчеркнул, что Россия и Азербайджан стратегические партнеры и постоянно находятся в диалоге по ключевым вопросам.

«У правительства Азербайджана амбициозный план: сделать освобожденные территории витриной современной экономики. Сейчас все находится на проектном этапе. Восстановление Карабаха станет драйвером развития экономики не только Азербайджана, но и всего региона в целом. Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что ждет подключения Армении и других стран», — напомнил эксперт.

С.Марков особо отметил роль Турции в победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. «Турция достигла многого. Она выступила военным союзником Азербайджана, который одержал полную победу во Второй Карабахской войне. Турция предоставила свои ударные и разведывательные беспилотники. Сейчас многие страны интересуются этими беспилотниками и покупают их.

Кроме того, Турция своей угрозой прямой военной помощи Азербайджану блокировала армянским вооружённым силам возможность нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана. Турция, как один из ключевых игроков в регионе большого Ближнего Востока, поддержала Азербайджан своей политической и военной позицией. Взаимоотношения Азербайджана и Турции, которые представляют собой плотный политический и военный союз, признаются российским руководством как неотъемлемое право народов двух стран на суверенную политику. Мы не видим никакой угрозы России от такого союзничества, в том числе потому, что у России прекрасные отношения стратегического партнёрства и с Азербайджаном, и с Турцией. Дальнейшие амбиции Турции связаны с восстановлением коммуникаций и экономическим возрождением освобожденных земель. Курс России состоит в том, чтобы вмести с Турцией добиться многополярного мира, развивать пространство взаимопомощи на просторах Большой Евразии», — рассказал С.Марков.

Политолог затронул тему реваншистских настроений некоторых сил в Армении. По его мнению, возобновление военных действий в Нагорном Карабахе сейчас невозможно. «Азербайджанская армия абсолютно доминирует над армянской. В случае возобновления военных действий азербайджанская армия перейдет в наступление и разгромит армянские группировки. Это будет кровавая баня. Я должен отметить огромный гуманизм президента Азербайджана Ильхама Алиева, который согласился остановить военные действия, тем самым дав возможность спасти тысячи жизни молодых людей», — заявил С.Мароков.

Как подчеркнул политолог, армянская сторона в ходе военных действий пыталась представить карабахскую войну не как между Арменией и Азербайджаном, а между Турцией и Россией.

«Некоторые силы и сейчас пытаются поссорить Россию с Азербайджаном и Турцией, в надежде того, что русские поедут в Карабах защищать армянские интересы в регионе. И это очень большая угроза мирным договоренностям», — заметил С.Марков

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