Межпланетный аппарат Perseverance («Настойчивость») американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил успешную посадку на Марсе в четверг, 18 февраля, около 21.56 по центральноевропейскому времени.

Whoosh – I’ve ditched my heat shield and am looking straight at Mars for the first time! Just over 2 mins to landing.#CountdownToMars pic.twitter.com/kzxMCjh0TE — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Самый большой и наиболее технически сложный зонд из всех, которые NASA когда-либо отправляло на Марс, стал девятым космическим аппаратом, опустившимся на поверхность Красной планеты. Впервые в истории вместе с ним отправили специально разработанный марсианский вертолет.

Космический зонд вошел в верхние слои атмосферы примерно в 21.49 (время — центральноевропейское) на скорости более 20 000 км/ч. Спустя несколько минут парашют и включившиеся тормозные двигатели замедлили аппарат примерно до 3 км/ч. Затем включилась технология «Небесный кран» (Sky Crane), спустившая «Персеверанс» на нейлоновых тросах на поверхность планеты.

Как и планировалось, марсоход «Настойчивость» совершил посадку у кратера Езеро в регионе под названием равнина Исиды. Эту местность часто посещают американские зонды, в том числе и марсоход «Кьюриозити», который до сих пор активен, однако сейчас отдалился от равнины на 3700 км — к кратеру Гейла.

В рамках миссии NASA «Марс 2020» «Настойчивость» будет искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты, отмечает DW. Зонд также будет собирать камни и образцы почвы и помещать их в контейнеры, которые, как планируется, будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет.

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