Межпланетный аппарат Perseverance («Настойчивость») американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил успешную посадку на Марсе в четверг, 18 февраля, около 21.56 по центральноевропейскому времени.

Whoosh – I’ve ditched my heat shield and am looking straight at Mars for the first time! Just over 2 mins to landing.#CountdownToMars pic.twitter.com/kzxMCjh0TE

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021