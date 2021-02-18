В Армении продолжается «сезон откровений». А еще — соревнований в фейкометстве. На сей раз отличился экс-президент Армении, соучастник Ходжалинского геноцида Сержик Саргсян. Который в своем нашумевшем интервью то уверял, будто бы он «победил» и в 2016 году (не уточнив, почему тогда территориальный баланс изменился в пользу Азербайджана), и на переговорах все время одерживал верх, и оружие закупал для Армении самое первоклассное. Осталось только заявить, что останься он у власти, так уже сегодня пил бы чай в Баку. Правда, непонятно, почему после 2016 года он собственноручно «разогнал» военное руководство Армении вплоть до министра обороны и своего давнего друга Сейрана Оганяна и сам же признал, что армянская армия отстала от азербайджанской на поколение.

Но оставим в стороне, решил ли Серж Азатович превзойти в фейкометстве Арцруна Ованнисяна и Шушан Степанян вместе взятых. Обратим внимание на другое. Сей битый под Лелетепе персонаж, в числе прочего, напомним, заявил: Армения, дескать, не стала применять оперативно-тактические комплексы «Искандер» на основном этапе войны в Карабахе из боязни ответного удара. По имеющейся у него достоверной информации, «Искандеры» применялись только в конце войны, и стреляли из них по Шуше. Сделав такое заявление, господин Саргсян вопросил: «Но почему по территории самого Азербайджана не было нанесено ударов? Могу предположить, что боялись ответного удара. Возможно, не средствами такой же точности или дальности. Но «Искандеры» нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны», потому как «Искандеры» «для этого и предназначены». И тем более соучастник Ходжалы не понимает, почему «дальнобойными средствами не были поражены нефтегазовые инфраструктуры Азербайджана». Как изрек сей субъект назидательным тоном, «я не говорю, что первой мишенью нужно было сделать трубопровод. Но в конце концов, зачем мы покупали эти ракеты? Чтобы не использовать в нужный момент? «Искандеры» — наши, и мы единственные, кому союзник дал такое оружие. И мы их не использовали». А еще по ходу дела проговорился, что по приказу Никола Пашиняна Армения наносила удары по жилым кварталам Гянджи, что назвал «большой глупостью». Вряд ли соучастник Ходжалинского геноцида вдруг вспомнил о гуманизме, правилах ведения войны и женевских конвенциях — просто Азербайджан, во-первых, ответил на удары по Гяндже так, что волей-неволей пришлось задуматься о «цене вопроса» (и не по мирным кварталам, а по боевым порядкам армянской армии), а во-вторых, теперь ведет работу по привлечению виновных к ответственности уже в правовом поле. Есть от чего забеспокоиться.

Здесь, конечно, уместно напомнить, что задумали в Армении удар по Гяндже по крайней мере в августе 2020 года, когда пост советника Никола Пашиняна занял Вагаршак Арутюнян, который еще раньше, в июле того же года, накануне армянской провокации на Товузском направлении, обещал: «Нам доступны Баку, весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгаите, Кировабаде (Гяндже — Minval.az)». И если такого персонажа приглашают на пост советника — это верный признак, что политическое решение уже принято. Более того, очевидно, что били по Гяндже не просто из желания «бабахнуть посильнее» — Вагаршак Арутюнян рассчитывал спровоцировать таким образом панику, массовое бегство и «облегчить» будущий захват города, что, без сомнения, тоже информация к размышлению, какие планы вынашивались в Армении после обещаний Давида Тонояна начать «новую войну за новые территории». Результаты, правда, оказались обратными ожидаемым.

Намеренно оставим в стороне слухи, будто бы в конце войны «Искандеры» все же задействовали. Это очень «серьезное» оружие, следы его применения «на местности» остались бы в любом случае, а старт неминуемо засекли бы со спутников. В Азербайджане напомним, публиковали спутниковые снимки ракетных комплексов «Эльбрус», с которых запускали «СКАДы» по Гяндже (а потом уничтожили их точным ударом). Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, напомним, еще в ноябре прошлого года пояснил, что пульт управления «Искандерами» находится в распоряжении России, а не Армении, что азербайджанские эксперты исследовали все осколки ракет, что стреляли по Азербайджану «СКАДами», задействовали «Точку-У», РСЗО «Смерч», но не «Искандер». Важно другое. Еще в 2014 году, когда «Искандеры» только появились на российской военной базе в Гюмри, Серж Саргсян в одном из интервью заявил: «Они (азербайджанцы — Minval.az) прекрасно знают, что у нас есть баллистические ракеты, радиус действий которых превышает 300 км, и которые могут в короткий срок превратить любой процветающий населенный пункт в руины, какими сегодня являются руины Агдама». В Баку уже тогда посоветовали Сержу Азатовичу «учить матчасть» и не путать российские ракеты на территории Армении с собственно армянскими. И можно догадаться, что произошло: в условиях реальной войны «стрельнуть» из вожделенных «Искандеров» Армении не позволили. Выводить их на боевую позицию на оккупированных азербайджанских землях, откуда и можно было прицельно стрелять по Баку, по ту сторону линии фронта не рискнули — опыт уничтоженных «Эльбрусов» волей-неволей заставлял осторожничать. А вот ударить по трубопроводам Армения пыталась, и не раз. Ее ракеты рвались в сотнях метров от вожделенной «трубы». Но — вот незадача! — точности удара не хватило. А азербайджанская «ответка» прилетала незамедлительно.

И что в этой ситуации остается делать Саргсяну? Признать, что он на посту президента занимался дешевым фейкометством и грозился ударить по Азербайджану из оружия, которое Армения не контролировала? Или попытаться переложить всю ответственность на Пашиняна — с вполне понятным внутриполитическим «подтекстом»?

Другой вопрос, сняты ли в Армении подобные планы с повестки дня. Особенно с учетом того, что сегодня автор «стратегической идеи» ракетных ударов по Гяндже Вагаршак Арутюнян занимает пост министра обороны. Но если в Армении решат «повторить опыт», то, как бы это поделикатнее, минувшая война показала: с огнем лучше не играть. «Ответка» со стороны Азербайджана не замедлит себя ждать. Уничтоженные ОТРК «Эльбрус» оставляют здесь мало сомнений.

И да, дело вряд ли ограничится одними пусковыми установками ракет.

Нурани

Minval.az