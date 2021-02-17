Дебаты Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене были знаковыми, так как пропасть между двумя лидерами и странами стала очевидна всей мировой политической элите.

Об этом заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

«Прежде чем говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене, я хотел бы напомнить предысторию этого события. Началом новой эскалации карабахского конфликта стало безответственное заявление Никола Пашиняна в Ханкенди «Арцах — это Армения, и точка!». Это высказывание армянского премьера раскритиковал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Ильхам Алиев с трибуны Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил однозначно: «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», дав понять армянским политиканам, что его страна исполнена решимости освободить оккупированные территории», — сказал российский депутат, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Д.Савельев отметил, что дебаты Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене были знаковыми, так как пропасть между двумя лидерами и странами стала очевидна всей мировой политической элите. «Если армянский лидер, не обладавший знаниями в области истории и международного права, повторял уже исчерпанные аргументы, рассчитывая на эмоциональный эффект, то Ильхам Гейдарович, будучи блестящим дипломатом и политиком международного уровня, строил свое выступление на исторических документах и резолюциях Совбеза ООН. Очень четкие формулировки Ильхама Гейдаровича можно цитировать, как афоризмы», — подчеркнул он.

«Но главный посыл азербайджанского президента своему оппоненту в Мюнхене был весьма прозрачным: «Если из-за действий армянской стороны переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия», — отметил политик. — К сожалению, этого сигнала политики Армении не захотели услышать и своевременно принять к сведению».

Сравнивая позиции Азербайджана и Армении в процессе нагорно-карабахского конфликта Д.Савельев сказал: «Никол Пашинян проводил ту же линию, что и его предшественники, направляя свои усилия не на разрешение проблемы, а на сохранение статус-кво. Чего стоит хотя бы попытка армянской стороны переписать правила игры, задействовав в переговорах представителей непризнанной (в том числе даже самой Арменией) т.н. «Нагорно-Карабахской республики». Россия и остальные сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили тогда, что формат менять не намерены».

По мнению депутата, в противовес этому Азербайджан придерживался неизменной, принципиальной позиции в урегулировании карабахского конфликта и транслировал её с самых высоких трибун. «Ильхам Алиев всегда утверждал, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна после освобождения территорий от оккупации, а армяне Нагорного Карабаха будут иметь такие же права, как и азербайджанцы, так как Азербайджан – мультинациональная страна. Сегодня мы видим реализацию этих тезисов в реальности.

Президент Азербайджана не только отстаивал свою справедливую позицию с международных трибун и в интервью СМИ. Мировое сообщество видело, как укрепляется Азербайджан, как растёт его экономика и политическое влияние, а Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Результатом всего стало освобождение земли Азербайджана от тридцатилетней оккупации и возрождение ее к мирной жизни. Это является источником гордости для всех азербайджанцев. Карабахская политика Ильхама Алиева принесла свои полновесные плоды, а имя азербайджанского президента навсегда войдёт в историю Республики», — заключил Дмитрий Савельев.

Minval.az