Армению снова трясет. 15 февраля в 23-31 по местному времени в селе Шарджа Гегаруникского марза сейсмологическая служба зафиксировала толчок силой в 2-3 балла. Такое землетрясение большинство людей просто не ощущает, но…

Слабые подземные толчки на территории Армении зафиксировали еще 18 января. Потом, 22 января, на нахчыванском участке границы Азербайджана и Армении «тряхнуло» посильнее — 5 баллов. Достаточно, чтобы в домах лопались оконные стекла. На следующий день, 23 января — еще один толчок, 5-6 баллов. Потом небольшое затишье. Но уже 5 февраля близ села Шоржа в Гегарунике произошло землетрясение силой от 6 до 7 баллов. Потом было отмечено еще несколько, как говорят ученые, «афтершоков», то есть более слабых толчков.

А 13 февраля в половине четвертого дня по местному времени «трясло» уже Ереван, причем сила толчков доходила до 6-7 баллов. В столице Армении отключилась мобильная связь, кое-где были отмечены локальные обрушения, за медицинской помощью с мелкими травмами обратились 25 человек. Всего этого уже хватит для вполне обоснованного беспокойства: что происходит? МЧС Армении распространяет «успокоительные» заявления: слухи о том, что в скором времени Армению ждет сильное землетрясение, не имеют под собой никаких оснований.

Другой вопрос, насколько эти успокоения «работают». Да, современная сейсмология может ответить на вопрос, где и с какой силой может «тряхнуть», но вот спрогнозировать, будет ли землетрясение именно здесь и именно через неделю (или месяц, или год) она, увы, не в состоянии. А заявления типа «нет данных, что ожидается землетрясение» вовсе не означают, что землетрясения не будет. Здесь весьма поучителен пример трагедии в итальянской Аквиле. С 2008 года в этом городе отмечались подземные толчки. Жители беспокоились: что происходит? 31 марта 2009 года власти Аквилы собрали в городе научную конференцию. Ученые-сейсмологи сказали ровно то, что может на сегодня современная наука: да, такие толчки могут быть и «фор-шоками» более сильного землетрясения, но точно так же могут и «разрядить» его очаг. Местные бюрократы тут же «перевели»: нет никаких научных данных, что в городе возможно землетрясение! Идите спокойно по домам, расслабьтесь и пейте вино. Ученые молча и подобострастно кивали: да, все именно так. Через шесть дней, 6 апреля, Аквилу в результате землетрясения снесло с лица земли. Погибло 300 человек.

А в случае с Арменией есть свое «прочтение» сейсмо-рисков. Здесь слишком хорошо помнят катастрофическое землетрясение 7 декабря 1988 года, когда погибло 25 тысяч человек. Более того, тогда выявились и чудовищные — иначе не скажешь — ошибки при проектировании и строительстве, начиная от «качества» бетона несущих стен, который можно было разбить простым молотком, и заканчивая улицей «новостроек» в Ленинакане, ныне Гюмри, которую провели точно по сейсморазлому, где строить жилые комплексы вообще нельзя — дома на ней просто «сложились».

И самое главное, на территории Армении есть еще и Мецаморская АЭС. Относительно которой нет ясности, строили ее с соблюдением всех норм или же так, как универмаг в том же Гюмри, который стоял точно на пересечении двух «разломов». И нынешние толчки в Армении, относительно которых нет ясности, «разрядят» ли они подземный очаг или, наоборот, являются «фор-шоками» более сильного землетрясения — это еще один весомый повод вспомнить, что Мелцаморская АЭС располагается в сейсмоопасной зоне. И если «тряхнет» именно там, то Армения рискует получить в одном флаконе ремейк двух крупнейших катастроф позднего СССР — Чернобыля и «своего» землетрясения. И это не «рисование черта на стене» — потенциальную опасность АЭС подтвердили весьма авторитетные международные организации, включая Евросоюз. Армению уже не первый год — и не первое десятилетие! — призывают остановить свой «тикающий сейсмо-Чернобыль». Но в Армении на все эти призывы заученно отвечают, что они находятся в «уязвимом положении» и без АЭС ну никак не выживут.

Но как же международная общественность повела себя теперь? Когда подземные толчки в Армении напомнили, насколько все серьезно?

Увы и ах. Не слышно ни обеспокоенных заявлений, ни предостережений, и Грета Тунберг со своим розовым рюкзачком не стоит перед домом 76 на улице Sveavägen в Стокгольме, где расположено посольство Армении, призывая заглушить реакторы АЭС, пока не «тряхнуло» и не рвануло.

И да, последствия в этом случае будут куда тяжелее, чем в Аквиле.

Нурани

Minval.az