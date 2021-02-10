Президент Ильхам Алиев осуществил мечту азербайджанского народа о возвращении Карабаха после прекращения огня в 1994 году. Таким образом, нынешний президент выполнил завещание своего отца, а также укрепил свою политическую власть. Об этом сказал журналист, политолог Даниил Рубинович.

Он напомнил, что этнические чистки, проводимые Арменией в конце ХХ века, привели к тому, что Нагорный Карабах превратился в моноэтнический регион. Доля армян в населении Нагорного Карабаха в 2015 году была 99,74 процента, тогда как в 1989 году там жили 189085 человек, из них 145450 армян, 40688 азербайджанцев и 1922 русских.

«После первой Карабахской войны Армения и Азербайджан пошли двумя разными путями. Если Армения погрязла во внутриполитических дрязгах, развалила экономику, банковскую систему и армию, что привело к массовой эмиграции населения, то Азербайджан благодаря спокойной и уверенной внутренней политике сначала Гейдара Алиева, а затем нынешнего президента Ильхама Алиева значительно увеличила свой экономический и военный потенциал», — сказал эксперт, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

По его мнению, разницу в развитиях двух стран продемонстрировала уже четырёхдневная апрельская война 2016 года, когда Азербайджану удалось вернуть часть территории в Карабахе. Но это была проба сил.

«Вторая Карабахская война привела армянскую армию к катастрофе. Азербайджанская армия имела тотальное превосходство. Следует отметить и техническое превосходство и блестящую тактическую работу, когда узнав о готовящихся провокациях, Азербайджан скрытно перебросил части из глубины страны.

При гипотетическом продолжении Карабахской войны отступавшие армяне могли перейти к диверсионно-террористической войне с её потенциальным выносом за пределы зоны конфликта, а армянский терроризм имеет большую историю», — пояснил Д.Рубинович.

Как отметил журналист, если бы перемирие сорвалось, то Азербайджан всё равно одержал бы победу. «Так как его демографический, экономический и чисто военный потенциал намного больше, чем у Армении. Но победа далась бы ценой большей крови, и не только на фронте, но и в тылу, с учётом ракетных ударов армян по мирным городам Азербайджана. Армяне при затягивании войны умышленно разрушили бы инфраструктуру спорных территорий ещё сильнее, чем к середине ноября 2020 года. А по условиям перемирия Азербайджан вернул значительную часть своих земель без продолжения войны и новых потерь и получил транспортный коридор в Нахчыванский эксклав через территорию Армении», — предположил политолог.

Он напомнил, что армянское лобби США тесно связано с Демократической партией США ещё со времён Севрского мира 1920 года. «Конечно, воевать за интересы армян ни в 1920 году, ни в 2020 году ни США, ни Франция, где армянская диаспора также очень влиятельна, не собирались – в этом плане Турция в отношении Азербайджана и сейчас, и век назад была намного честнее, чем США и Франция в отношении Армении. Но США и зависимые от них страны Европы в случае затягивания войны после 10 ноября 2020 года по наущению армянской диаспоры могли бы ввести против Азербайджана тяжёлые экономические санкции, так как в их извращённой логике »общечеловеческие ценности» (которые на практике применяются очень выборочно) котируются выше территориальной целостности государств. Поэтому можно считать, что заключение перемирия 10 ноября 2020 года при взвешивании его плюсов и минусов дало Азербайджану больше плюсов, тогда как в случае затягивания войны могли перевесить минусы (хотя это бы не спасло Армению от национальной катастрофы)», — сказал Д.Рубинович.

Говоря о посреднической роли РФ в подписании трехстороннего соглашения о прекращении огня эксперт отметил, что Россия пресекла попытки своего армянского лобби использовать Карабахскую войну как повод для применения военных договоров с Арменией, так как договоры России с Арменией имеют силу лишь на международно признанные границы Армении.

«Полагать, что 1960 миротворцев смогут подорвать суверенитет Азербайджана – страны с более чем 10-миллионным населением, было бы большим преувеличением. Но если бы не их ввод, то армянские партизаны доставили бы Азербайджану дополнительные проблемы. А российские миротворцы проявили последовательность в защите условий перемирия, разоружив армянские группировки, намеревавшиеся продолжать войну», — заключил политолог.

Minval.az