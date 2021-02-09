Экс-президент Армении Роберт Кочарян, которого до войны в Карабахе называли одним из главных противников действующего премьер-министра Никола Пашиняна, заявил о своем возвращении в большую политику и намерении участвовать в парламентских выборах. Кочарян также выразил мнение, что при нем бы война между Азербайджаном и Арменией не произошла.

Ранее после войны в Карабахе и подписания трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении армянская оппозиция объявила о выдвижении в качестве своего лидера и кандидата на пост премьера экс-министра обороны, одного из основателей карабахского сепаратистского движения Вазгена Манукяна. Однако теперь армянские эксперты стали утверждать, что в оппозиции произошел раскол – и главным конкурентом Пашиняну отныне будет давний его враг Роберт Кочарян. Правда вчера по итогам встречи Никола Пашиняна со своей фракцией «Мой шаг» было констатировано, что предложение премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов не получило положительного отклика армянской оппозиции и что среди широких слоев общественности не сформировался запрос.

Намерения Роберта Кочаряна участвовать в «большой политике» комментирует политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Заявление Кочаряна ничего по большому счету не значит, потому что Никол Пашинян уже объявил, что никаких досрочных парламентских выборов не будет, соответственно, участие в них Кочаряна, который рассчитывал на какие-то политические дивиденды, обнуляются.

Оппозиция изначально говорила, что она отказывается от досрочных выборов, а Пашинян воспользовался и в итоге сказал, ну не хотите и все, не будет ничего. Ситуация патовая. Только если силовой захват власти произойдет, революция. Но это вряд ли. Потому что армия сохраняет лояльность Пашиняну. Служба национальной безопасности – тоже. Поэтому, опираясь на силовиков прежде всего, на свое большинство в парламенте, он чувствует себя спокойно.

У Кочаряна же нет ресурсов вернуться во власть — силовых или каких-либо иных. Он в определенной степени попал в глупую ситуацию. Он совершил фальстарт. Он не пользуется поддержкой в армянском обществе и попытки сегодня сделать из него фигуру, которая якобы могла бы на сегодняшний день быть оппонентом действующему премьер-министру, провальны.

Большое политическое будущее – это иллюзии Кочаряна, желание встроиться в политическую повестку дня, это даже не попытки реванша «карабахского клана», а скорее российской и зарубежной армянской диаспоры каким-то образом повлиять на ход событий в Армении. Мы видим, что попытки оказались неуспешными. Для этого были выделены большие ресурсы. В Армению возили каких-то блогеров, телеграммеров, за еду и выпивку, авиабилеты, бесплатное проживание. И они писали, что народ Армении ждет возвращения Кочаряна. И все это оказалось пшиком. В каком качестве Кочарян будет возвращаться, в качестве уличного манифестанта? Cегодня Никол Пашинян и Роберт Кочарян как бы поменялись местами. Как некогда Пашиняна сравнивали с Навальным, теперь Кочаряна можно сравнивать уже с Навальным. Он хочет вернуться во власть, но критической поддержки народа нет.

Сегодня в оппозиции идет такое Броуновское движение. А власть на тех, кто ей пытается составить какую-то конкуренцию, смотрит как на маргинальное движение. Народ Армении от всего этого устал, устал, что правители что-то обещают, обещают, а ничего и нет. Что людям остается? Только сваливать из страны в поисках лучшей доли. Мне кажется, это и есть главный фактор, почему нет поддержки оппозиции — разочарование общества, психологическая травма по результатам войны.

30 лет им вдували в уши, какие они великие и что армия мощная и они будут пить чай в Баку, а в результате оказались у разбитого корыта. В этих условиях народ не хочет ничего, он хочет «окуклиться» до лучших времен, а потом начать развиваться, если получится. А не бежать за Кочаряном.

Кочарян — отыгранная фигура, ну что от него сейчас зависит, что он сделает? Ничего нового. Он может заявлять все, что угодно, а делать-то как?

Предреволюционная ситуация в Армении, возникшая после подписания трехстороннего Заявления по Карабаху, вдруг чудесным образом рассосалась. Да, местами оппозиция вместе с недовольными проводит митинги, но они же не увеличиваются. Митинги, причем, мягко говоря, не по всей стране. Есть легитимная власть, которая вчера довольно технично и цинично взяла и умыла своих политических оппонентов, заявив, что выборов не будет, их никто не хочет.

Пашинян продемонстрировал успешность своего политического выживания. Сколько же времени прошло с 10 ноября, когда он подписал трехстороннее Заявление? А он удержался у власти и в отставку не собирается. Никто его так и не смог свергнуть. А потому что реального запроса не было. Потому что народ понимает – если придут к власти реваншисты, лучше не будет. Такие чудеса армянской политики. К тому же, по всей видимости, видимо, Никол Пашинян дал какие-то обязательства России.

Все знают, что Кочарян – представитель «карабахского клана», все знают, что это он был среди тех, кто развязывал войну в Карабахе, оккупировал территории. Президент Азербайджана говорил, что ответственность за поражение Армении в войне лежит не только на Пашиняне, но прежде всего на Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне, которые долгие годы использовали в своих политических целях «карабахскую карту». Но поезд «карабахского клана» ушел. Все. Война закончилась. Победил Азербайджан. Сегодня ключи от урегулирования в Карабахе находятся в Баку и в Москве. И Армения в любом случае, независимо от того, кто будет находиться у власти, обязана исполнять то что подписал Пашинян.

Соответственно Кочарян также, если бы оказался у власти, обязан был бы исполнять то что было подписано до него. Он что, думает, что Москва переиграет свою позицию, или Баку? Не переиграют ничего, поезд ушел. Войну надо было выигрывать, а теперь топать ногами – только смешить всех. Войну проиграли? Все, отползайте. Дальше вопрос не решается никак. Это как в басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

Военно-политический крах Армении – фактор, который невозможно переломить возвращением каких-либо политиков во власть. То, что было, вернуть нельзя. Теперь – только исполнение того, что предписано трехсторонним Заявлением. Других альтернатив нет», — отметил Коротченко, слова которого приводит «Москва-Баку».

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