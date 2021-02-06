«Хроники помидорной войны» вновь в топе новостей. В январе нынешнего года, рапортует Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан, эта структура доблестно «завернула» почти 120 тонн свежих азербайджанских томатов. Дескать, «по результатам проверки 7 товарных партий из Азербайджана и 1 партия из Ирана оказались заражены карантинными вредными объектами. Ввоз данной небезопасной продукции был запрещен на территорию Российской Федерации».

Только вот в то, что в бакинских томатах действительно нашли что-то недозволенное, верится, честно говоря, с трудом.

Напомним: как ранее сообщал Minval.az, в начале декабря 2020 года Россельхознадзор РФ уже запрещал ввоз азербайджанских томатов в Россию. Уже тогда осведомленные источники в Баку отмечали: это решение оказалось полной неожиданностью для местных производителей, у которых зима — как раз самый горячий «экспортный» сезон на российском направлении. Более того, в Баку подчеркивали, что используют самые современные способы борьбы с вредителями. Затем, после переговоров «рабочих групп», некоторым предприятиям все же разрешили поставлять свою продукцию в Россию. Знающие люди предупреждают: контроль за «фитосанитарным состоянием» в таком случае бывает утроенный, если не удесятеренный.

Но так же тогда объяснить новую «помидорную войну»?

Намеренно оставим в стороне экскурсы в историю, когда те же Роспотребнадзор и Россельхознадзор по очевидному политическому заказу весьма оперативно находили нечто опасное и недозволенное то в «Боржоми», то в грузинском и молдавском вине, то в рижских шпротах, и не станем устраивать сеанс политического гадания, наказывают ли таким образом Азербайджан за договоренности с Туркменистаном, совместные с Турцией учения в Карсе, «географию» фирм, приглашенных для участия в восстановлении освобожденных территорий, или еще за что-нибудь. Вернемся к «нашим баранам», то есть собственно к нашим помидорам. Закрыть которым доступ на российский рынок российский же Плодоовощной союз призывал еще в апреле 2020 года — для защиты местных производителей. Которые не выдерживают конкуренции с азербайджанскими аграриями. Строго говоря, запретить предлагали не только азербайджанские, но и турецкие, марокканские и даже китайские помидоры. И теперь слишком многое указывает на то, что разного рода «роснадзоры» все же вняли этому призыву. И теперь ведут «помидорную войну» с Азербайджаном.

Только вот…кто действительно окажется жертвой этой «помидорной войны»? Азербайджан? Или…

А вот тут не все так просто. Потому как в «помидорной войне» произошли, если угодно, «позиционные изменения». Выступая на совещании, посвященном итогам 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил задачу: «Нам нужно пересмотреть экспорт сельскохозяйственной продукции (…) Мы должны выйти на новые рынки при условии сохранения традиционных». Назвав заодно решение России о запрете импорта томатов «неожиданным» для нашей страны и напомнив, что «несколько лет назад, в то время были санкции, российская сторона обратилась к нам для наращивания экспорта сельхозпродукции».

И вот уже азербайджанские помидоры заинтересовали Евросоюз, что подтверждает руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас. В ближайших планах — выход на рынки стран Персидского Залива. Азербайджанская продукция, со своим весьма привлекательным сочетанием цены и качества, находит новые рынки и новых покупателей. Наконец, есть и внутренний рынок, где цена помидоров упала до 1 маната 50 гепиков, что для зимы можно назвать беспрецедентным. Потирает руки по понятным причинам и «агропереработка» — производители всех многочисленных «союлмуш помидор», «догранмыш помидор»,«томат пастасы» и прочего «теревез йемейи». Словом, «синьоры помидоры» не могут пожаловаться на недостаток спроса.

Иное дело — российский рынок. Где на Азербайджан приходилось примерно треть импорта и где собственные производители не «закрывают» даже половины рынка. И если стараниями Роспотребнадзора, который на минуточку забыл, чьи интересы — производителей или потребителей — он должен защищать, такой значительный его сегмент «выпадает»… то это, согласно экономической «азбуке», тут же вызывает рост цен в розничной торговле. Закон стоимости никто не отменял. А это серьезно. Помидоры — это не «экзотика для гурманов», а вполне обычный и привычный овощ. Есть, конечно, вероятность, что вслед за сахаром и подсолнечным маслом российская практика «фиксированных цен» может быть распространена и на томаты. Но это будет означать катастрофу уже для российских производителей, которым придется продавать свою продукцию по цене ниже рыночной. Словом, решив ударить по азербайджанским помидорам, Роспотребнадзор рискует нечаянно «раздавить» свои собственные. И хорошо, если удастся отделаться одними помидорами.

P.S.: Пока материал готовился к публикации, стало известно, cтоимость помидоров в России в январе 2021 года выросла на 14,6% по сравнению с показателем за декабрь…

Нурани

Minval.az