Доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов дал интервью Minval.az, в котором рассказал о своем юбилее, новой книге, победе Азербайджана в Отечественной войне, российских миротворцах в Карабахе, Навальном и о многом другом.

– Профессор, позвольте поздравить Вас с юбилеем! Что для Вас в целом этот юбилей? Какие чувства Вы испытываете в связи с этой датой? Осмыслили ли Вы весь пройденный жизненный путь?

– Видимо, каждому человеку по достижении определенного возраста свойственно вспомнить все хорошее и плохое, радости и горести, с которыми он сталкивался в течение этих лет. И это вполне естественно. Но самое главное, на мой взгляд, это – осмысление смысла жизни. В этом возрасте каждый осознает, что, кроме своего рождения и смерти, во всем остальном человек сам является хозяином своей судьбы и вполне самостоятельно и сознательно распоряжается своей жизнедеятельностью. В молодости как — то об этом не задумываешься, ибо жизнь сама по себе течет. Уже по достижении определенного зрелого возраста я понял, что жизненный успех каждого человека зависит от наличия у него определенных способностей и что не воспользоваться этими способностями свидетельствует о ленивости и слабохарактерности самого человека. Знаете, каждый человек, в том числе и я, создан иначе, чем кто — либо другой. Именно сейчас я понял, что не похож ни на кого на свете, то есть, если я не лучше других, то, по крайней мере, не такой, как они. Хорошо это или плохо, но таким я создан Всевышним. Как говорят, именно Он определил мою форму, в которую и отлил. Так же как и любой человек, я совершал в жизни достаточное количество ошибок и глупостей. В частности, испытываю стыд за бесцельные времяпровождения, которых у меня было предостаточно.

– А Вы достаточно хорошо себя знаете?

– Будучи в Индии Амир Тимур спросил у Брахмана, который, как сказали Амиру, может предвидеть, в том числе определить кончину человека и ее причину: «Расскажи о своем будущем, дабы я мог узнать, когда и как ты умрешь?» Брахман ответил: «О великий эмир, глаз может узреть все, кроме самого себя». Действительно, человек не в состоянии целиком и полностью познать себя, ибо он не в состоянии познать то, что не создал. Это позволительно только Всевышнему.

– Вы отметили, что в своей жизни совершали ошибки. Осуждали ли Вы себя за это по истечении времени?

– «Вообще, я не встречал человека, который, заметив и осознав свои ошибки, смог бы сам осудить себя». Эти слова принадлежат Конфуцию. Тут я позволю себе не согласиться с великим философом. Полагаю, что осуждение самого себя за ошибки или недостойное поведение – естественный психологический процесс, который происходит во внутреннем мире каждого человека. Он судья самого себя. Поэтому на ваш вопрос отвечаю словом – Да.

– Если позволите, перейдем к самым актуальным вопросам сегодняшнего дня.

– Пожалуйста. Я готов, по мере возможности, ответить на них.

– Вот уже прошло определенное время, как закончилась война с Арменией. Существуют различные объяснения причин нашей победы: одни считают, что без помощи Турции мы бы не смогли победить. Другие видят эту победу в невмешательстве России. Хотелось бы узнать Ваше мнение.

– Эта победа, действительно, героическая, и я, как и все, горжусь этим фактом. Полагаю, что в основе этой исторической победы лежат несколько факторов, которые условно можно разделить на основные – существенные и вспомогательные. К основным, в первую очередь, следует отнести единство и сплоченность нации до и в процессе военных действий. Существенное значение имел, естественно, боевой дух армии, начиная от рядового солдата до главнокомандующего, основанный именно на единстве народа с армией и властью. Но и этого еще недостаточно. Решительность и воля президента нашей страны Ильхама Алиева явилась важнейшим фактором, обеспечившим нам победу. Не каждый руководитель страны способен взять ответственность на себя принимая такое решение. Что касается побочных вспомогательных факторов, то следует отметить всестороннюю помощь братской Турции и нейтралитет дружественной нам России. Вот эти 5 факторов, на мой взгляд, и обеспечили нам победу.

– Мнения азербайджанцев о российских миротворцах в Карабахе, можно сказать, что разделились. Одни относятся к ним позитивно, то есть нормально, другие – наоборот. Каково Ваше отношение к этой проблеме?

– В принципе, я не желаю присутствия военных других стран на нашей территории. Однако, одно дело желать, другое дело считаться с реальностью, с существующим фактом. Есть много причин тому, что именно российские миротворцы оказались в Нагорном Карабахе. Не буду их перечислять. Тем не менее, хочу отметить, что ни одно государство в мире, ни одна международная организация, включая ООН, не проявили желание и активность относительно миротворческих сил в этом регионе. Россия и восполнила эту пустоту.

– Теперь хотелось бы, если, конечно Вам удобно, спросить Вас относительно ролика Навального о «дворце Путина», в котором упоминается и Ваша личность. Смотрели ли Вы этот Ролик и что думаете об этом?

– Конечно же, посмотрел. Что хотелось бы в связи с этим сказать. Не секрет, что мы с В.В. Путиным учились на одном курсе юридического факультета Ленинградского Государственного Университета им. А.А. Жданова (ныне Санкт — Петербург). Мало того, мы никогда не скрывали, что дружим со студенческих лет. К чему я это говорю. А к тому, что в течение 20 лет, то есть с того момента, когда он пришел к власти, я бывал систематически, в качестве гостя, во всех государственных резиденциях, где он жил и принимал официальных лиц: в Сочи — в Бачаровых Ручьях, в Москве – на Рублевке, в Санкт — Петербурге – в Константиновском Дворце, который считается Северной резиденцией Российского Президента. Все они находятся на балансе Управления Делами Президента. В этих резиденциях в свое время еще жили все руководители СССР, а потом – Б.Н. Ельцин. Если бы существовал дворец, о котором говорит Навальный, я бы обязательно об этом знал.

– А что Вы можете сказать о Навальном?

– Он – не политик, а обычный блогер, которые имеются во всех странах мира. И в этом ничего плохого не вижу, ибо они делают добрые дела, а также указывают властям на имеющиеся в стране проблемы. Другое дело, когда они становятся инструментом в руках других сил с целью дестабилизации обстановки в стране. Вот это уже имеет другое название.

– Ну а теперь, хотелось бы спросить Вас о Вашей научной деятельности. В средствах массовой информации было сообщение о том, что увидела свет еще одна Ваша книга. О чем она?

– Да, действительно, к своему дню рождения, я подарил себе новую свою книгу, которая посвящена проблемам наказания с точки зрения религии. Она называется «Религия и наказание». В этой книге я пытаюсь ответить на многие вопросы, которые интересуют, пожалуй, каждого мыслящего человека: является ли принадлежность Священных Писаний Всевышнему или же это творчество человека? Какие из Священных Писаний, посланных Одним Богом, стоят на самых нравственных позициях? Существуют ли противоречия в этих Посланиях Всевышнего? Какова история возникновения наказания с теологических позиций? Как наука воспринимает библейскую историю происхождения и эволюции представлений о наказании? Вот не полный перечень вопросов, которые рассматриваются в этой работе. Поэтому, если кто хочет узнать мое отношение к этим проблемам, советую прочесть эту книгу, которая уже имеется в продаже.

– И последнее – о Вашей благотворительной деятельности.

– Об этом вам следует узнать от других, а не от меня. Я не люблю говорить на эту тему.

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