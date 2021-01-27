«Для Армении и карабахских сепаратистов не стало уроком проведенная со стороны Вооруженных сил Азербайджана операция «Железный кулак». И вместо того, чтобы вести себя «тише воды, ниже травы», армянская сторона продолжает предпринимать провокационные шаги».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщение об установке в городе Ходжавенд бюста пособнику гитлеровской Германии Гарегину Нжде, а также последнее заявление лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна о том, что «статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана невозможен и неприемлем».

По словам нашего собеседника, различные шаги, предпринятые армянской стороной, можно расценить в качестве провокации. К примеру, отказ сепаратистов от законного требования азербайджанской стороны разоружить незаконные вооруженные формирования. Либо периодические приезды в Нагорный Карабах официальных лиц Армении без уведомления официального Баку, при этом озвучивая провокационные заявления.

Он напомнил о том, что Азербайджан освободил большую часть своей территории оккупированной со стороны Армении.

«Если ранее, были оккупированы 20% территории страны, то сейчас всего 6%. И что они намерены делать на 6% оккупированной территории Азербайджана? Объявить о «независимости» или жить «отдельно»? Но это же смешно, если учесть то, что сейчас

на той территории, проживает не более 40 тысяч армян. Пока армяне продолжают нас провоцировать, возрастает риск новых боестолкновений. Хотя на этот раз не будет «большой войны», однако они нас вынудят провести антитеррористическую операцию, как это было после подписания Трехстороннего соглашения в ночь на 10 ноября», – продолжил он.

Что касается установки бюста пособнику гитлеровской Германии Гарегину Нжде, то, по словам Э.Шахиноглу, это можно назвать самой большой провокацией армянской стороны за последнее время.

«Они прекрасно знают о том, что Нжде был пособником нацистской Германии, его руки обагрены кровью мирных жителей стран, которых оккупировала гитлеровская армия. Им также известно то, что в Азербайджане и в Турции презирают Нжде, основным лозунгом которого было «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком». Это означает, что ежедневно должен был убит хотя бы один представитель тюркской нации. Ряд армянских онлайн-ресурсов установили его это высказывание на своей электронной странице, а теперь на азербайджанской земле армяне установили бюст Нжде», – добавил он.

Тем не менее, эксперт уверен в том, что бюст гитлеровского пособника простоит там недолго – так как Нжде враг не только Азербайджана, но и России.

«Одно время, проживавшие в Краснодарском крае армяне установили мемориальную доску в честь Нжде, которую черной краской закрасил депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов. Позднее ее демонтировали, несмотря на численное превосходство армян в этом российском регионе. Так что армяне должны осознать, что установив в Ходжавенде бюст Нжде, тем самым они провоцируют нас, повышая риск возобновления беостолкновений. С другой стороны, уверен, что этот бюст долго там не простоит.

Вспомните, чем завершились пляски премьер-министра Армении Никол Пашиняна и Ко в ту пору еще оккупированном Джидыр дюзю, планы сепаратистов о переводе своего «парламента» в Шушу? Все это завершилось тем, что мы освободили город Шуша от оккупации. Позднее, выступая в парламенте Армении Пашинян признал, что Шуша никогда не была армянским городом. Так что бюст приспешника гитлеровцев простоит там недолго», – отметил Э.Шахиноглу.

Одновременно эксперт отметил, что в подобных вопросах необходима активизация азербайджанской дипломатии. И необходимо разъяснить той же России, чей миротворческий контингент размещен в Нагорном Карабахе, что этот бюст приспешнику гитлеровской Германии.

«Поэтому мы должны проявить активность. Мы часто критикуем кого – либо, но порой нужно покритиковать и самих себя за то, что вовремя не отреагировали на ту или иную провокацию против нас. Например, 25 ноября 2020 года 305 членов Сената Франции приняли резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. Я неоднократно задавался вопросом о том, чем занято наше посольство во Франции. Неужели они не смогли наладить сотрудничество с 5-10 сенаторами, чтобы они проголосовали в нашу пользу?

Другой пример. Ранее проармянски настроенный сенатор Роберт Менендес обратился в письменной форме к новому Госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, как он намерен поддержать официальный Ереван и сдерживать официальный Баку. Другой проармянский сенатор Адам Шифф вновь поднял вопрос о необходимости признания «независимости» сепаратистов. Мы понимаем, что в Конгрессе США очень много проармянски настроенных лиц. А чем все же заняты представители посольства Азербайджана в США? Тем более, что конгрессмены США ранее посещали Баку, принимали участие в разных мероприятиях. Неужели мы не смогли найти среди всех этих конгрессменов хотя бы одного, кто мог напомнить тому же Блинкену, что Азербайджан – союзник США, посоветовать ему, как нужно налаживать отношения с официальным Баку, являющимся стратегическим союзником Израиля, к тому же снабжающего Европу газом?

Той же Москве нужно объяснить, что памятник установлен приспешнику фашистов, что это провокация, которую Азербайджан не оставит без ответа. И Вооруженные силы Азербайджана могут прибегнуть к решительным мерам. В вопросе с памятником МИД Азербайджана должен предпринять определенные шаги, к примеру, направив письмо своим российским коллегам. Иначе, если впредь мы будем безмолвствовать, армянская сторона будет делать все, что им вздумается», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

При этом наш собеседник согласен с тем, что необходимо сперва потребовать от армян демонтировать бюст пособника Гитлера в течение определенного срока, и пригрозить, что в противном случае, азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги.

«Вновь повторюсь. Необходимо это разъяснить российской стороне, которая не заинтересована в нарушении режима прекращения огня. Если Москва заинтересована в «тишине», то пусть потребует от армян демонтировать бюст Нжде. Иначе мы сами демонтируем этот бюст», — резюмировал аналитик.

Бахтияр Сафаров

Minval.az