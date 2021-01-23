Как стало известно Minval.az, в социальных сетях армянскими пользователями распространяется очередной дешевый фейк, направленный против Азербайджана. В набирающем популярность ТикТоке, и не только там, активно «постят» очередной скриншот: толпа на улице и подпись со множеством ошибок: «Они грозяться убить всех Русских проживающая в азербайджане и потом начать войну против России!» (орфография и пунктуация сохранены). Распространяете как бы скриншот видеоотрывка, но в контенте нет ни звука, ни самого видео — только «картинка», где никаких доказательств, что речь идет действительно об антирусском митинге. Одно только это — уже серьезный повод усомниться.

То, что речь идет о фейке, очевидно любому, кто знаком с ситуацией в Азербайджане, известно, что здесь нет никаких, даже малейших, признаков напряженности вокруг русской общины страны. Более того, за время Отечественной войны единство многонационального народа Азербайджана укрепилось на беспрецедентном уровне. В Баку, Гяндже, Ленкорани, в других городах прекрасно помнят (и высоко ценят), что в одном строю в рядах Азербайджанской Армии стояли азербайджанцы и русские, лезгины и евреи, талыши и аварцы. В русских православных церквях служили молебны за победу Азербайджана, Русская община устраивала в поддержку армии автопробеги с флагами Азербайджана, России и Турции.

Тем более в планы «убить всех русских в Азербайджане и начать войну с Россией» невозможно поверить на фоне действительно добрососедских и партнерских отношений двух стран. У которых есть и такое измерение, как личная дружба лидеров Азербайджана и России — Ильхама Алиева и Владимира Путина. Сегодня между Москвой и Баку — беспрецедентно высокий уровень доверия, без которого вряд ли была бы возможна нынешняя миротворческая операция РФ в Нагорном Карабахе. Сотрудничество Азербайджана и России охватывает многие области и направления, от гуманитарных до деятельности силовых структур и правоохранительных органов, очень широкой остается сфера применения русского языка.

И на этом фоне распространение столь дешевого и топорного фейка просто вызывает удивление. В заключение остается только выразить сожаление, что социальные сети остаются идеальной площадкой для распространения фейков. И призвать читателей не верить и не «репостить» измышления подобного рода.

Minval.az