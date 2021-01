epa06370995 A Taiwanese walks past a Tesla Model X Electric car in Taipei, Taiwan, 06 December 2017. According to news reports, Automaker company Tesla Inc. is reaching out to the market for 131 million US dollars for business partners to buy more solar power projects. EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Американская компания Tesla обвинила своего бывшего работника Алекса Хатилова в краже конфиденциальной информации, сообщает газета New York Post.

Компания подала соответствующий иск в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния в пятницу, 22 января.

Отмечается, что Хатилов начал работать в компании Илона Маска 28 декабря прошлого года. Спустя три дня после этого он начал передавать конфиденциальную информацию на свое облачное хранилище.

Всего бывший работник украл порядка 26 тыс. файлов. Мужчина якобы пытался это скрыть и удалить улики. Его уволили из компании в начале января текущего года. Сам Хатилов заявил, что не намеревался похищать информацию, а папку с данными он скопировал непреднамеренно.

Minval.az