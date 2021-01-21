Азербайджан начал сбор геологической информации по трем лицензионным участкам в рамках СРП с британской компанией Anglo Asian Minig.

«В результате Карабахской войны компании «Anglo Asian Minig» фактически возвращаются три контрактных участка, ранее находящиеся под армянской оккупацией (в Карабахе). Речь идет об участке Соутели в Кельбаджарском районе, Гызылбулаг — в Агдаринском раойне и Вейджнели – в Зангиланском районе Азербайджана. На всех трех участках имеются значительные месторождения золота и медно-золотых полезных ископаемых. ААМ запросила у правительства Азербайджана данные геологической разведки по этим площадям и в настоящее время азербайджанская сторона начала данной информации», — говорится в сообщении компании, передает «Интерфакс».

По информации ААМ, компания планирует полностью оценить потенциал этих контрактных площадей после получения разрешения на доступ к ним от правительства Азербайджана.

«Anglo Asian Mining совместно с правительством Азербайджана будет работать на трех указанных контрактных участках в рамках имеющегося контракта. Предварительные оценки этих участков очень многообещающие. Планирование высокоуровневых геологоразведочных работ находится на стадии реализации», — говорится в информации.

Компания отмечает, что сроки СРП в отношении данных контрактных площадей будут обнулены после получения уведомления о доступе. Таким образом, компания получит право исследовать контрактные территории в течение пяти лет, затем разрабатывать и добывать в течение 15 лет с возможностью двух пятилетних продлений.

«Контрактные территории Соутели и Вейджнели находятся под контролем Азербайджана, лицензионный участок Гызылбулаг – на территории, контролируемой российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Во время армянской оккупации добыча полезных ископаемых велась незаконно на всех трех контрактных территориях. AMM планирует реализовать свои законные права по СРП на разработку этих минеральных ресурсов. Однако, разработка начнется, когда компания получит уведомление от ОБСЕ или аналогичной международной организации о признании освобождения ранее оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

На контрактной территории Соутели находится крупнейший в Кавказском регионе золото-серебряный рудник Зод. Рудник расположен на международной границе между Арменией и Азербайджаном, и согласно оценкам, 75% рудника находится на территории Азербайджана. Рудник Зод эксплуатировался во время армянской оккупации компанией GeoProMining Gold («дочка» российской GeoProMining Investment). В настоящее время в той части рудника Зод, которая находится на территории Азербайджана, горные работы не ведутся.

На контрактной территории Гызыбулаг находится месторождение Кашен. Месторождение разрабатывалось открытым способом, в 2016 году армянская компания «Валлекс Групп» открыла здесь незаконно завод по переработке руды, в который вложила $130 млн.Согласно последним опубликованным оценкам, месторождение содержит 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.«Завод цел и вместе с рудником в настоящее время не работает», — подчеркивает AAM.

На контрактном участке Вейджнели во время армянской оккупации также велась незаконная добыча, но сейчас она остановлена.«Потенциал этого участка для разведки и дальнейшей добычи в настоящее время неизвестен.Его ресурсы и инфраструктура будут оценены», — говорится в информации.

Minval.az