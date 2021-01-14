Трехсторонний  саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве имеет исключительное значение по нескольким обстоятельствам. Первое и самое главное – то, что, по крайней мере,  и Россия, и Азербайджан подтвердили  свою приверженность всем пунктам, которые содержатся  в эпохальном трехстороннем Заявлении  от 9 ноября прошлого года, поставившем точку в почти 30-летнем  конфликте, подведшем военно-политические итоги  44-дневной войны, в ходе которой  Азербайджан одержал убедительную военную, дипломатическую, политическую победу , а Армения признала капитуляцию. Выход на карабахское урегулирование – это фактически главное событие 2020 года, если говорить о военно-политической ситуации в мире.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя итоги московских переговоров между лидерами Азербайджана, Армении и России.

Московская встреча трех лидеров важна прежде всего потому, что целый ряд  оппозиционных, реваншистски настроенных сил  в Ереване открыто заявили  свое несогласие с итогами  войны, фактически они выступили  не только против Пашиняна, но и против  Путина , когда заявили о том, что  не признают итоги переговорного процесса , настроены на реванш и требуют незамедлительного   отстранения премьер-министра Армении от власти.  Более того, была предпринята попытка заблокировать вылет премьер-министра Армении в Москву, чтобы сорвать переговоры. Разумеется, это уже не внутриармянская, а широкомасштабная антироссийская выходка. Слава Богу , все звезды сошлись,  переговоры были проведены», — приводит слова эксперта «Москва-Баку».

Игорь Коротченко отмечает, что историческое трехстороннее Заявление от 9 ноября было подписано в условиях цейтнота и потому не было детально прописано и теперь нагорно-карабахскому урегулированию в целях движения к миру потребовался новый шаг, а именно, выход на разблокирование транспортно-экономических связей. «И, разумеется, важно также отметить, что все же необходима более четкая детализация отдельных пунктов , изложенных в  трехстороннем Заявлении прошлого года. Ведь оно принималось и подписывалось в условиях  цейтнота, в условиях еще фактически ведущихся боевых действий и технически невозможно было регламентировать те или иные пункты Заявления. Поэтому сейчас потребовался следующий ход, шаг переговорного процесса, в рамках которого внимание было уделено одному из таких серьезных вопросов как транспортные коридоры, в том числе, коридора между основной частью Азербайджана и Нахичеванью , что является очень знаковым и важным инфраструктурным и транспортным  проектом, поскольку выводит прежде всего Армению из режима экономической блокады, а также дает реальные позитивные возможности для всех стран региона – России, Азербайджана и снова Армении, позволит им резко интенсифицировать торгово-экономические связи . То есть важно перевести риторику антипашиняновских и антироссийских сил  в Ереване с негативной тематики  требования реванша и непризнания военно-политических итогов второй Карабахской войны в спокойное русло наполнения конкретных проектов в регионе конкретным содержанием.

Мы, понимаем прекрасно, что за четыре часа  переговоров были обсуждены все без исключения  аспекты трехстороннего Заявления от 9 ноября. Но вышли на один конкретный документ, он был  подписан, озвучен, создана рабочая группа с участием  вице-премьеров трех стран, которая в очень короткие сроки представит конкретные предложения по реализации, созданию  транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект имеет стратегическое значение для региона, стратегическое значение и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Начало конкретных положений по реализации  данного проекта мы  считаем главным успехом и заслугой состоявшегося саммита.

Хочу отметить, что и президент Путин, и президент Алиев продемонстрировали и подтвердили свою приверженность всем без исключения пунктам  трехстороннего Заявления. Но, к сожалению, по внутриполитическим  причинам, мы это прекрасно понимаем, премьер-министр Армении господин Пашинян был вынужден сделать  ряд неконструктивных заявлений. Опять требование какого-то статуса, опять требование обмена пленных – мы все прекрасно понимаем, что обмен пленными был зафиксирован по состоянию на  момент прекращения боевых действий, а произошедшая после подписания мира засылка на территорию Азербайджана в Нагорный Карабах  и активизация там армянских воинских формирований  уже классифицируется по статье «международный терроризм».  Это уже не пленные, а террористы в соответствии с канонами международного права и азербайджанского законодательства и решения здесь должны приниматься вне процедуры по обмену пленными, проведенной между Азербайджаном и Арменией», — отметил Игорь Коротченко.

Minval.az