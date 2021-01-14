Трехсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве имеет исключительное значение по нескольким обстоятельствам. Первое и самое главное – то, что, по крайней мере, и Россия, и Азербайджан подтвердили свою приверженность всем пунктам, которые содержатся в эпохальном трехстороннем Заявлении от 9 ноября прошлого года, поставившем точку в почти 30-летнем конфликте, подведшем военно-политические итоги 44-дневной войны, в ходе которой Азербайджан одержал убедительную военную, дипломатическую, политическую победу , а Армения признала капитуляцию. Выход на карабахское урегулирование – это фактически главное событие 2020 года, если говорить о военно-политической ситуации в мире.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя итоги московских переговоров между лидерами Азербайджана, Армении и России.

Московская встреча трех лидеров важна прежде всего потому, что целый ряд оппозиционных, реваншистски настроенных сил в Ереване открыто заявили свое несогласие с итогами войны, фактически они выступили не только против Пашиняна, но и против Путина , когда заявили о том, что не признают итоги переговорного процесса , настроены на реванш и требуют незамедлительного отстранения премьер-министра Армении от власти. Более того, была предпринята попытка заблокировать вылет премьер-министра Армении в Москву, чтобы сорвать переговоры. Разумеется, это уже не внутриармянская, а широкомасштабная антироссийская выходка. Слава Богу , все звезды сошлись, переговоры были проведены», — приводит слова эксперта «Москва-Баку».

Игорь Коротченко отмечает, что историческое трехстороннее Заявление от 9 ноября было подписано в условиях цейтнота и потому не было детально прописано и теперь нагорно-карабахскому урегулированию в целях движения к миру потребовался новый шаг, а именно, выход на разблокирование транспортно-экономических связей. «И, разумеется, важно также отметить, что все же необходима более четкая детализация отдельных пунктов , изложенных в трехстороннем Заявлении прошлого года. Ведь оно принималось и подписывалось в условиях цейтнота, в условиях еще фактически ведущихся боевых действий и технически невозможно было регламентировать те или иные пункты Заявления. Поэтому сейчас потребовался следующий ход, шаг переговорного процесса, в рамках которого внимание было уделено одному из таких серьезных вопросов как транспортные коридоры, в том числе, коридора между основной частью Азербайджана и Нахичеванью , что является очень знаковым и важным инфраструктурным и транспортным проектом, поскольку выводит прежде всего Армению из режима экономической блокады, а также дает реальные позитивные возможности для всех стран региона – России, Азербайджана и снова Армении, позволит им резко интенсифицировать торгово-экономические связи . То есть важно перевести риторику антипашиняновских и антироссийских сил в Ереване с негативной тематики требования реванша и непризнания военно-политических итогов второй Карабахской войны в спокойное русло наполнения конкретных проектов в регионе конкретным содержанием.

Мы, понимаем прекрасно, что за четыре часа переговоров были обсуждены все без исключения аспекты трехстороннего Заявления от 9 ноября. Но вышли на один конкретный документ, он был подписан, озвучен, создана рабочая группа с участием вице-премьеров трех стран, которая в очень короткие сроки представит конкретные предложения по реализации, созданию транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект имеет стратегическое значение для региона, стратегическое значение и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Начало конкретных положений по реализации данного проекта мы считаем главным успехом и заслугой состоявшегося саммита.

Хочу отметить, что и президент Путин, и президент Алиев продемонстрировали и подтвердили свою приверженность всем без исключения пунктам трехстороннего Заявления. Но, к сожалению, по внутриполитическим причинам, мы это прекрасно понимаем, премьер-министр Армении господин Пашинян был вынужден сделать ряд неконструктивных заявлений. Опять требование какого-то статуса, опять требование обмена пленных – мы все прекрасно понимаем, что обмен пленными был зафиксирован по состоянию на момент прекращения боевых действий, а произошедшая после подписания мира засылка на территорию Азербайджана в Нагорный Карабах и активизация там армянских воинских формирований уже классифицируется по статье «международный терроризм». Это уже не пленные, а террористы в соответствии с канонами международного права и азербайджанского законодательства и решения здесь должны приниматься вне процедуры по обмену пленными, проведенной между Азербайджаном и Арменией», — отметил Игорь Коротченко.

Minval.az