Переговоры по карабахскому урегулированию всегда проходят при огромном внимании аудитории и экспертного сообщества стран региона. Но нынешняя встреча в Москве — беспрецедентный случай. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после войны и военного разгрома Армении.

Понятно и другое. В ходе реализации такого сложного и многокомпонентного процесса, как послевоенная нормализация в Карабахе, проблемы и «шероховатости» неизбежны. Это касается и логистики, и гуманитарной активности, и многого другого. Накануне встречи, напомним, президент Азербайджана уже весьма жестко поставил вопрос о провокационных поездках в Карабах и французских парламентариев, и министра иностранных дел Армении, добавив, что, к сожалению, разрешение на проезд им предоставили российские миротворцы.

Однако не меньше самих переговоров заслуживает внимания фон, на котором они проходят.

Строго говоря, на постсоветском пространстве российские миротворческие миссии уже были. Но то, что происходит в Карабахе, реализуется в принципиально новых условиях. Азербайджану в результате тонкой дипломатической игры удалось добиться сенсационного по сути результата — уйти и от «блокового», и от «монопольного», и от «конфронтационного» сценария. Совместная миротворческая миссия России и Турции (в Азербайджан уже прибывают турецкие военнослужащие, а в Агдаме начинает работу Мониторинговый центр) стала возможной именно потому, что Азербайджан смог найти «баланс интересов» Москвы и Анкары. Более того, в отличие от приснопамятной Минской группы ОБСЕ, сегодня партнеры реально заинтересованы в том, чтобы Трехстороннее заявление от 10 ноября выполнялось.

Наконец, понятно и другое. Новая ситуация в регионе создает условия для новых форматов сотрудничества. У Азербайджана налаженное региональное партнерство с Грузией. Восстановление контроля над границей с Ираном и гидроузлами «Худааферин» и «Гыз галасы» расширяет и пространство для сотрудничества с Ираном. Где еще к тому же прекрасно понимают, как убедительно победа в Карабахе продемонстрировала возросший потенциал Азербайджана и кто теперь в регионе является политическим модератором. Многократно укрепились партнерские связи с Турцией. Новые «окна возможностей» — с Россией. Формула «2 плюс 2», доказавшая свою эффективность в карабахском урегулировании, теперь, предполагают уже российские эксперты, может трансформироваться в «3 плюс 3»: Россия — Азербайджан — Армения плюс Грузия— Турция — Иран. Перспективы тут самые что ни на есть заманчивые. Но…нет ясности — и это еще мягко сказано — насколько готова к нормализации отношений с Азербайджаном Армения. Где пока что, к сожалению, предпочитают строить планы на реванш и устраивать провокации — начиная от просачивания диверсионных групп и заканчивая демонстративными визитами в Ханкенди без согласования с азербайджанской стороной.

Действует ли здесь Армения на свой страх и риск? Или..?

И вот тут уже определенную пищу для размышлений дают переговоры сначала Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем — Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным накануне переговоров в Карабахе. Формальный повод тоже понятен: Франция входит в число сопредседателей МГ ОБСЕ. Тот же статус имеют и США, но Вашингтону на фоне штурма Капитолия, «сюрпризов напоследок» от Трампа и прочих внутриполитических перипетий накануне передачи власти новой администрации банально не до Карабаха.

Однако в России многие эксперты всерьез опасаются, что на нынешнем фоне Запад, где испытывают «ревность» по поводу российского миротворчества в Карабахе, может попытаться активно «вставлять палки в колеса». Это, конечно, версия, но вот «последовательность» звонков Макрона уже не позволяет исключать, что действовать этот самый «коллективный Запад» будет посредством Армении — члена ЕАЭС и ОДКБ, на чьей территории расположена российская военная база и чьи границы с Ираном и Турцией охранят российские пограничники. Единственный «актив», которым располагает в Ереване Запад — это Никол Пашинян с его «соросовской» командой.

Но вот недооценивать опасность этого самого «соросовского динамита» как минимум не стоит. Особенно на фоне того, какой опасной популярности в Армении достигли реваншистские настроения. К тому же речь идет не только о теоретических допусках. И провокационные визиты в Карабах, и «просачивание» диверсионных групп — все это, увы, реальность. И вряд ли вся эта провокационная возня осуществляется без ведома Никола Пашиняна.

Другой вопрос, что официально об этом в Ереване вряд ли станут заявлять.

Экспертная группа Minval.az

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