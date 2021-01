Пять человек скончались и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне, штат Иллинойс, виновник застрелен полицией, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.

Как передает телеканал, полиция получила сообщения о стрельбе в 17.30 субботы по местному времени. Подозреваемый взял в заложницы женщину, когда полиция прибыла на место происшествия. Мужчина выстрелил в заложницу, сейчас она находится в больнице.

Massive Police Presence After Woman Taken Hostage, Shot at Evanston IHOP https://t.co/LKeV4u63pR pic.twitter.com/3fYUhokkfQ

— NBC Chicago (@nbcchicago) January 10, 2021