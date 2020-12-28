Предприятия оборонной промышленности Турции в 2020 году передали заказчикам целую линейку новой продукции, продолжив разработку новых систем вооружения.
Как сообщает агентство «Анадолу», прибыль оборонных компаний Турции достигла рекордных показателей.
Турецкие компании упрочили позиции в списке ведущих оборонных компаний мира.
В последнем рейтинге ТОП-100 глобальных оборонных компаний от престижного издания Defense News — семь турецких производителей. Причем концерн ASELSAN входит в число первых 50 компаний.
Наряду с Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM и BMC в 2020 году в ТОП-100 включены HAVELSAN и FNSS.
Успешное развитие оборонпрома Турции продолжилось и в период пандемии коронавирусной инфекции. Оборонные проекты реализовывались в запланированные сроки.
Параллельно компании оборонпрома начали оказывать поддержку системе здравоохранения Турции, наладив производство отечественных аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ) и иного медицинского оборудования.
В уходящем году также был достигнут стратегически важный успех и в вопросе разработки двигателей.
Первый отечественный двигатель для вертолетов TEI-TS1400 был передан компании TUSAŞ, разработавшей ранее ударные вертолет АТАК.
Этой же компании передана первая партия серийных национальных турбодизельных двигателей для БПЛА TEI-PD170.
В рамках проекта MELTEM-3 в арсенал ВВС Турции передан морской патрульный самолет Р-72.
Инвентарь ВС Турции пополнила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Karakulak и первые отечественные вооруженные дроны системы Songar.
МВД переданы современные автомобили Kıraç для оперативных нужд криминалистов.
Опять же в нынешнем году в Турции прошли успешные госиспытания два вида отечественных систем бесперебойной подачи боеприпасов, что решает проблему с количеством боезапаса и необходимостью частой перезарядки, не влияя на подвижность военных.
Разработаны два вида систем бесперебойной подачи боеприпасов: DM-5 и DM-7, для автоматов калибра 5,56 и 7,62. Все это позволяет вести непрерывный огонь из оружия в любом положении.
Также в 2020 году начаты поставки систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками KANGAL, а также БПЛА Anka-S.
При этом, производство БПЛА Bayraktar и Anka, а также вертолетов Atak продолжалось беспрерывно.
Также продолжились поставка бронеавтомобилей с различными боевыми модулями.
Инвентарь ВС с начала года пополнила очередная партия многоцелевых бронированных машин Vuran 4×4 и разведывательных автомобилей с противоминной защитой Kirpi-II.
Продолжились поставки зенитной самоходной системы Korkut, мобильного радара обнаружения минометов SERHAT, системы прицеливанию ASELPOD, системы радиоэлектронной борьбы REDET-II.
Среди переданных силам безопасности в 2020 году средств вооружения: комплекс лазерного наведения Teber-82, гранатометы AK40-GL, отечественные винтовки MPT-76 и MPT-55, противобункерные бомбы, противотанковые системы UMTAS, мини камикадзе-дрон Kargu, системы обнаружения дронов Retinar FAR-AD, термальные камеры Şahingözü-OD, скоростные патрульные катера.
Новая отечественная ракета-зонд, разработанная специалистами ROKETSAN стала первой ракетой Турции в космосе. Таким образом Турция впервые вошла в «космическую лигу».
Завершен процесс модификации самолетов F-16 версии Blok-30.
Тестирования БПЛА Akıncı и Aksungur, обладающими высокой грузоподъемностью, успешно продолжались в течение года.
В рамках испытаний Aksungur находился непрерывно в воздухе рекордные 49 часов.
Проведены несколько этапов тестирований гусеничной десантной машины-амфибии ZAHA.
Завершились работы по совершенствованию многоцелевой боевой бронированной машины Pars 6×6, разработанной компанией FNSS.
Усилен потенциал танков M60T и Leopard 2A4.
Начались переговоры по разработке 25-миллиметровых наземных артиллерийских установок.
Разработан симулятор Hürjet 270 с целью подготовки пилотов истребителей Hürjet.