Предприятия оборонной промышленности Турции в 2020 году передали заказчикам целую линейку новой продукции, продолжив разработку новых систем вооружения.

Как сообщает агентство «Анадолу», прибыль оборонных компаний Турции достигла рекордных показателей.

Турецкие компании упрочили позиции в списке ведущих оборонных компаний мира.

В последнем рейтинге ТОП-100 глобальных оборонных компаний от престижного издания Defense News — семь турецких производителей. Причем концерн ASELSAN входит в число первых 50 компаний.

Наряду с Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM и BMC в 2020 году в ТОП-100 включены HAVELSAN и FNSS.

Успешное развитие оборонпрома Турции продолжилось и в период пандемии коронавирусной инфекции. Оборонные проекты реализовывались в запланированные сроки.

Параллельно компании оборонпрома начали оказывать поддержку системе здравоохранения Турции, наладив производство отечественных аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ) и иного медицинского оборудования.

В уходящем году также был достигнут стратегически важный успех и в вопросе разработки двигателей.

Первый отечественный двигатель для вертолетов TEI-TS1400 был передан компании TUSAŞ, разработавшей ранее ударные вертолет АТАК.

Этой же компании передана первая партия серийных национальных турбодизельных двигателей для БПЛА TEI-PD170.

В рамках проекта MELTEM-3 в арсенал ВВС Турции передан морской патрульный самолет Р-72.

Инвентарь ВС Турции пополнила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Karakulak и первые отечественные вооруженные дроны системы Songar.

МВД переданы современные автомобили Kıraç для оперативных нужд криминалистов.

Опять же в нынешнем году в Турции прошли успешные госиспытания два вида отечественных систем бесперебойной подачи боеприпасов, что решает проблему с количеством боезапаса и необходимостью частой перезарядки, не влияя на подвижность военных.

Разработаны два вида систем бесперебойной подачи боеприпасов: DM-5 и DM-7, для автоматов калибра 5,56 и 7,62. Все это позволяет вести непрерывный огонь из оружия в любом положении.

Также в 2020 году начаты поставки систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками KANGAL, а также БПЛА Anka-S.

При этом, производство БПЛА Bayraktar и Anka, а также вертолетов Atak продолжалось беспрерывно.

Также продолжились поставка бронеавтомобилей с различными боевыми модулями.

Инвентарь ВС с начала года пополнила очередная партия многоцелевых бронированных машин Vuran 4×4 и разведывательных автомобилей с противоминной защитой Kirpi-II.

Продолжились поставки зенитной самоходной системы Korkut, мобильного радара обнаружения минометов SERHAT, системы прицеливанию ASELPOD, системы радиоэлектронной борьбы REDET-II.

Среди переданных силам безопасности в 2020 году средств вооружения: комплекс лазерного наведения Teber-82, гранатометы AK40-GL, отечественные винтовки MPT-76 и MPT-55, противобункерные бомбы, противотанковые системы UMTAS, мини камикадзе-дрон Kargu, системы обнаружения дронов Retinar FAR-AD, термальные камеры Şahingözü-OD, скоростные патрульные катера.

Новая отечественная ракета-зонд, разработанная специалистами ROKETSAN стала первой ракетой Турции в космосе. Таким образом Турция впервые вошла в «космическую лигу».

Завершен процесс модификации самолетов F-16 версии Blok-30.

Тестирования БПЛА Akıncı и Aksungur, обладающими высокой грузоподъемностью, успешно продолжались в течение года.

В рамках испытаний Aksungur находился непрерывно в воздухе рекордные 49 часов.

Проведены несколько этапов тестирований гусеничной десантной машины-амфибии ZAHA.

Завершились работы по совершенствованию многоцелевой боевой бронированной машины Pars 6×6, разработанной компанией FNSS.

Усилен потенциал танков M60T и Leopard 2A4.

Начались переговоры по разработке 25-миллиметровых наземных артиллерийских установок.

Разработан симулятор Hürjet 270 с целью подготовки пилотов истребителей Hürjet.

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