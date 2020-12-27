После Великой Победы наша страна приступила к решению следующей задачи — восстановлению освобожденных от оккупации территорий. Сегодня практически все государственные организации и предприятия, руководствуясь своими патриотическими чувствами и функциональными обязанностями проводят оценку, разрабатывают свои планы и программы по восстановлению.

В современной истории, есть много примеров успешного послевоенного восстановления. Классическим примером являлся «План Маршалла», целью которого было восстановление разрушенной Второй мировой войной экономики и интеграция стран Европы. За период с 4 апреля 1948 года до декабря 1951 на ее осуществление со стороны США было выделено 13 миллиардов (100 миллиардов долларов по нынешним ценам).

Несмотря на наличие стратегических валютных резервов Азербайджана (свыше 50 млрд. долларов США), восстановление Карабаха — это довольно сложная задача, особенно с точки зрения организационных, логистических, временных рамок и финансовых источников.

Для этого в первую очередь необходимо разработать целевую Программу восстановления Карабаха (Karabakh Recovery Program), которая будет определенным аналогом серии госпрограмм социально-экономического развития регионов Азербайджана. Программа должна быть комплексной и долгосрочной, как минимум на пять-десять лет.

Учитывая большую значимость этого вопроса, в целях реализации и координации Программы, целесообразно создать Агентство по восстановлению Карабаха в качестве публичного юридического лица.

Финансовую составляющую программы оценить трудно, но как минимум в ближайшие пять лет может быть затрачено от пяти до десяти миллиардов долларов. Для финансирования восстановления будут использованы несколько источников, поэтому важным становится их анализ.

Основным источником восстановления станут государственные инвестиции, в первую очередь через государственный бюджет. В представленном проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 2,2 миллиардов манатов на финансирование мер по восстановлению освобожденных территорий. В частности, эти средства планируется направить на восстановление транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также культурно-исторических памятников. В будущем, объективно произойдет увеличение в государственном бюджете расходов на восстановление Карабаха.

Вторым по значимости источником восстановления могут стать местные частные инвестиции. На первом этапе в Карабахе будут представлены крупные компании и банки, которые откроют свои подразделения и филиалы. Наряду с ними, начнет работу мелкий и средний бизнес. Все они смогут активно развернуть свою деятельность только после создания соответствующих условий и преференций. В первую очередь, это касается разминирования территорий и создание транспортной и коммунальной инфраструктуры. Не менее важным будет привлечение азербайджанских компаний, наряду с компаниями из дружественных стран, к широкомасштабным восстановительным работам. В этих условиях может быть использован новый, но довольно эффективный формат государственно-частного партнёрства (PPP).

Важным источником восстановления могут стать зарубежные частные инвестиции. Крупными внешними инвесторами могут стать Турция и государства Тюркского совета, Италия, Китай, Россия, Иран, компании Украины и Пакистана и других дружественных стран.

Учитывая географическое положение Карабаха, дальнейшее развитие транспортных коридоров с Турцией, Ираном, Арменией, Грузией и Россией и с целью привлечения иностранных и местных инвестиций может быть создана Свободная экономическая зона (СЭЗ) Карабах с главным офисом в Агдаме или Физули. Тем более, что опыт создания СЭЗ у Азербайджана есть, только недавно была создана СЭЗ в Аляте.

Немаловажным источником восстановления станут международные финансовые организации и инфраструктурные банки, среди которых можно выделить МВФ, Всемирный Банк, ЕБРР, АБР, ИБР. Многие из них будут предлагать Азербайджану кредиты на восстановление Карабаха по довольно выгодным процентам с длительными сроками погашения. Наряду с этим, они будут оказывать техническую помощь и выделять гранты на развитие инфраструктуры и аграрного сектора, системы образования и обучения, здравоохранения и культуры.

Наконец, важная роль в восстановлении должна принадлежать рынку ценных бумаг, который может стать механизмом привлечения инвестиций и финансирования дефицита государственного бюджета. В проекте государственного бюджета на 2021 год увеличение расходов, в том числе и на восстановление Карабаха, планируется осуществить не традиционно за счет трансфертов из ГНФАР, а путем увеличения дефицита бюджета до 3,116 миллиардов манатов. При этом, большую часть дефицита в размере 1,895 миллиардов манатов планируется покрыть за счет внутренних и внешних заимствований, то есть за счет выпуска ценных бумаг.

Для этого необходимо осуществить выпуск карабахских облигаций (Karabakh Bonds) для корпоративных и физических лиц. Карабахские облигации смогут выполнить сразу несколько основных функций:

политическая – привлечение иностранных и местных компаний, и населения Азербайджана к восстановлению Карабаха, все население сможет участвовать в этом процессе, люди становятся соучастниками великих перемен в родной стране;

экономическая – привлечение денежных средств на восстановление, а также получение определенного дохода от вложенных средств;

развитие рынка ценных бумаг и инвестиций – размещение и обращение облигаций будет способствовать развитию рынка ценных бумаг и инвестиций в Азербайджане.

Сегодня есть все объективные предпосылки для выпуска карабахских облигаций для населения. Объем вкладов физических лиц в коммерческих банках Азербайджана составил более 7,8 миллиардов манатов, процентные ставки по депозитам резко падают. Это свидетельствует о том, что возможен перевод банковских депозитов в карабахские облигации.

Реализация Программы восстановления Карабаха уже даст первые результаты в 2021 году, увеличится объем произведенной продукции и услуг, число рабочих мест и выработка электроэнергии, все это отразится на росте ВВП. Программа восстановления Карабаха станет новым импульсом для дальнейшего экономического роста Азербайджана.

Фуад Шахвелиев, эксперт по финансам и инвестициям

Minval.az