К войнам и радикальным разворотам в контексте серьезных разногласий приводит отсутствие диалога. На примере армяно-азербайджанского противоборства обвал контактного процесса и сделал войну необратимостью. А подорвал диалог Ереван, который много лет не мытьем, так катанием делал все возможное, чтобы переговоры оказались безрезультатными.

Вроде с этой печальной историей, творцом которой стала армянская дипломатия, все стало ясно. Стало быть, виновник фиаско не должен сокрушаться, и обязан спокойно переносить тяготы изменившейся конъюнктуры.

Это, собственно, сегодня и происходит. Армения вынуждена соглашаться с невыгодными для себя условиями практически во всем, что происходит в зоне конфликта и на армяно-азербайджанской границе.

Делимитация и демаркация ждали своего решения не одно десятилетие. Причиной было отсутствие диалога, точнее, его фальшивая сущность, над которой старательно потели не только армянские политики, но и их вдохновители, те же сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

В Ереване продолжают лить крокодиловы слезы, взывая к международным силам сжалиться над бедолагами, которые на протяжении долгого времени отрабатывали выгодную для себя практику ничегонеделания, оставаясь при этом статусными персонами.

Все бы ничего, если жалобные возгласы на этот счет звучали только из Еревана. Радетели армянских интересов устраивают подпевку, мол, МГ ОБСЕ еще не сказал своего последнего слова, и надо бы дать шанс для доведения миссии до логического завершения.

Самые рьяные подпевалы разыгрывают постыдный фарс, заявляя, будто «решение важных вопросов, связанных с карабахским урегулированием, не должно выходить за рамки Минской группы». Всевидящие стратеги говорят еще и о наличии не одного, а разных вариантов дальнейших действий.

Положим, что это и в самом деле так, но если да, что должно стать отправной точкой в предстоящей деятельности?

Проницательные эксперты, охотящиеся за легковесными дивидендами, предлагают (!) провести ревизию многолетней деятельности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, чтобы «пролить свет на бездеятельность американского и французского сопредседателей».

Авторы глубинной идеи сокрушаются по поводу нерасторопности двух сопредседателей. По их разумению Вашингтон и Париж не должны были оставлять поле маневра Москве, которая еще и пошла на контакт с Анкарой. Как ни странно, такого рода беспокойство озвучивается из российской столицы.

Для начала диванным наблюдателям нужно напомнить, что конфликт давно перестал быть нагорно-карабахским, и по милости Еревана он является полноценным армяно-азербайджанским. И дело тут не только, точнее, не столько в оккупированных семи районах вокруг нагорной части Карабаха.

Армения на протяжении долгого времени зарилась на азербайджанские владения, и время от времени предпринимала дерзкие попытки экспансии. Даже несколько раз достигала поставленной цели.

Как ни странно, эти попытки имели место еще в советские времена, когда на границе двух республик происходили ожесточенные стычки местных жителей. Предметом спора непременно становились самовольные действия армян по изменению разделительных линий.

После распада советского государства Ереван пошел войной на Азербайджан и добился временной оккупации больших земель. Наконец, перед событиями сентября 2020 года армянские силовики анонсировали «новые войны ради новых территориальных захватов», о чем всевидящие эксперты не знать не могут.

В теме предлагаемой ревизии эксперты-умники на деле предлагают провинившимся самим вынести вердикт о собственной деятельности, а по факту бездеятельности, а потом плавно перейти к новому этапу работы в полном объеме полномочий, предусмотренных статусом.

Ничего себе находка, не так ли?!

В подтверждение бредовых предложений авторы несусветных идей утверждают, будто «в Минской группе были выработаны хорошие идеи, но они оказались невостребованными».

Что же это за хорошие идеи, что не удостоились внимания, прежде всего Еревана, который настырно таранил мирный процесс? Раз они остались лежать мертвым грузом, стоит ли к ним снова возвращаться?

Диванщики наперекор здравой логике готовы костьми лечь, лишь бы реанимировать Мадридские принципы, те самые, которые прицельно крушил Ереван.

Они, как помнится, предполагали возвращение только части оккупированных азербайджанских земель вокруг нагорной части Карабаха в ответ на обеспечение Азербайджаном гарантий безопасности с последующим разрешением вопроса статуса.

Несущий вывод таков, будто Вашингтон в силу выборной поры потерял интерес к проблеме, а Париж «не решился на самостоятельную игру», и произошло то, что произошло.

Сегодня беспокойными провидцами ребром ставится вопрос о том, «при каких условиях МГ ОБСЕ может возобновить посредническую миссию». Основанием является высосанный из пальца аргумент, согласно которого трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении лишь определило условия приостановки военных действий, обойдя вниманием (!) вопрос статуса нагорной части Карабаха.

Вот где зарыта собака, которую провокативно настроенные эксперты неистово вытаскивают наружу, дабы реанимировать никому ненужное копошение сопредседателей.

Президент Азербайджана ясно и внятно сказал, что «сопредседателей МГ ОБСЕ не приглашал в регион», и что «карабахский конфликт исчерпан». Какие еще могут быть неясные мотивы и основания для беспокойства?!

Возможно, что к трехстороннему заявлению требуются вспомогательные приложения, которые предпишут различные процедуры, регламентирующие доработку (дополнения) к означенным регламентам положения о нахождении миротворцев на азербайджанской земле, о реализации соглашения вокруг коммуникационных коридоров между Арменией, Азербайджаном, его нахчыванской частью и прочем.

Налицо реалии, когда необходимость в деятельности МГ ОБСЕ отпала, и лучшим ее вкладом в дело стабилизации может стать сложение полномочий. В противном случае тройка может лишь навредить, коль она не востребована, и всеми правдами и неправдами будет вклиниваться в несуществующий зазор.

А экспертам чудотворцам лучше переключиться на другую проблематику, поскольку нечего искать черную кошку там, где ее нет.

Может и есть резон для изменения формата МГ ОБСЕ, но если это произойдет, то новый состав должен будет идти новым путем. Ориентированность на порочную практику иллюзорности, которой грешили сопредседатели до войны, опять будет отвечать интересам агрессора.

Путь к всеобъемлющему миру открыт, и его пробил Баку, который учел в своих взглядах все видимые и скрытые причины буксовки территориальной проблемы. Азербайджанская дипломатия вооружилась методологией не потешных идей, а реалистичных целей, что и судьбу затянувшейся проблемы.

Тофик Аббасов

Minval.az